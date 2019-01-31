Совет судей пропишет правила поведения посетителей судов

Президиум Совета судей России в ближайшее время рассмотрит проект типовых правил поведения посетителей судов. Об этом "РГ" сообщили в Совете судей.

Собеседник "РГ" подчеркнул, что пока речь идет о рабочем обсуждении проекта.

"Подготовлен своего рода черновой вариант, он еще будет дорабатываться с учетом широкого экспертного обсуждения, - рассказал представитель судейского сообщества. - Разрабатывается проект одной из комиссий Совета судей".

Напомним, с предложением разработать типовые правила поведения обратилось в Совет судей министерство юстиции России. Сегодня в СМИ появилась информация, что первоначальная версия проекта уже подготовлена. Помимо прочего документ должен прописать требования к внешнему виду посетителей судов. Строгого дресс-кода для простых граждан не предполагается, это бы снизило доступность правосудия. Но, как не раз поясняли эксперты, необходим разумный минимум: нельзя появляться в суде пьяным, не стоит приходить в том, что пахнет хронической грязью. Доступ в суд свободен, но на входе надо будет предъявить документы.