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Рубрика: Общество

Клетка в шоке

Специалисты создают сенсор против стресса
Текст: Ксения Колесникова
Ученые Института фундаментальной биологии и биотехнологии СФУ создают сенсор, способный "поймать" в крови человека белок "теплового шока" (Hsp90). Его считают ярким биомаркером, высокий уровень которого сигнализирует о стрессе.

В основе сенсора - биоматериал, полученный из светляков и светящихся бактерий. Он определенным образом подсвечивает некоторые токсичные вещества. Например, тяжелые металлы или органические "маячки", указывающие не только на стресс, но и - косвенно - на онкологические заболевания. Вся фишка технологии в том, что ученые усилили ее наночастицами золота. В итоге чувствительность сенсора увеличилась на 50 процентов.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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По словам завкафедрой биофизики ИФБиБТ СФУ Валентины Кратасюк, технология позволяет очень точно измерить количество белка "теплового шока". Разработанный модуль может применяться, в частности, для контроля стрессовых перегрузок у спортсменов, и не только у них.

Почему это так важно? Хронический стресс - мощный негативный фактор, который может привести к депрессии (от которой в мире, по некоторым оценкам, страдают 300 миллионов человек), а также запустить целый каскад вредных для организма изменений. Например, снизить иммунитет и спровоцировать развитие разных болезней.

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