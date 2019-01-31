США с помощью курдов заблокировали гумпомощь для сирийского Хаджина

В Сирии курдские вооруженные формирования, входящие в состав "Сирийских демократических сил", заблокировали автоколонну с грузом Красного полумесяца, предназначенным для села Хаджин. При этом они сослались на распоряжение представителей США. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон Сергей Соломатин.

По его словам, в колонне было 10 грузовиков с водой в бутылках, продуктами питания, медикаментами, средствами гигиены и предметами первой необходимости. Однако в районе населенного пункта Эль-Хусайния движение автомобилей было заблокировано курдами.

"Сославшись на категорический запрет со стороны представителей ВС США, курдские подразделения заблокировали движение автомобилей, вынудив колонну вернуться обратно", - заявил генерал-лейтенант на традиционном брифинге для прессы.

Соломатин добавил, что у автоколонны был мандат ООН и Международного комитета Красного Креста "на свободную и беспрепятственную доставку гуманитарных грузов" в Сирии.