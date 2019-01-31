США в Каракасе отрабатывают смещение президентов в Латинской Америке

В четверг газета Wall Street Journal с небывалой откровенностью дала прогноз дальнейших планов Белого дома в Латинской Америке. Издание пришло к выводу: стремление отстранить от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого Белый дом рассчитывает заменить на послушного ему человека, - лишь начальный этап американской стратегии по укреплению влияния США на Латинскую Америку и ослаблению ее связей с Россией, Китаем и Ираном. В случае успеха переворота в Венесуэле, считает Wall Street Journal, следующей мишенью Трампа станет Куба, а затем придет очередь Никарагуа.

Белый дом убедительно создает иллюзию, что ни перед чем не остановится для того, чтобы его "протеже" завладел властью в Венесуэле. Демонстративное появление руководителя Южного командования США в Колумбии под предлогом укрепления дружеских связей с этой граничащей с Венесуэлой страной произошло на фоне беспрецедентной экономической блокады в отношении официального Каракаса. Причем деньги на организацию переворота, и это, безусловно, ноу-хау Трампа, венесуэльской оппозиции разрешили брать из бюджета самой Венесуэлы. Министерство финансов США предоставило доступ к замороженным счетам Центрального банка Венесуэлы самозваному президенту Хуану Гуайдо. Одновременно ведется обработка сотрудников венесуэльских предприятий, работающих на американской территории. Вся эта медийная активность призвана создать у международного сообщества впечатление, что ставленник США уже контролирует ситуацию в Венесуэле. А значит, у правящего режима нет другого выхода, кроме как сдаться, хотя в реальности поднятая при американском участии волна протестов в Каракасе, напротив, постепенно идет на спад.

Белый дом создает иллюзию, что ни перед чем не остановится для того, чтобы его "протеже" завладел властью в Венесуэле

Венесуэльские военные, вопреки надеждам Вашингтона, остались верны присяге. К тому же легитимность проамериканского самозванца Гуайдо в качестве национального лидера выглядит весьма сомнительной. В отличие от нынешнего президента Мадуро, которого избрали главой государства, даже если это голосование не признали в Вашингтоне, Гуайдо вообще не участвовал в выборах. Так что не ясно, кого он представляет в Венесуэле и какой поддержкой пользуется. Его назначение венесуэльским президентом состоялось в американской администрации, что не имеет ничего общего с народным волеизъявлением.

В четверг на мировой мизансцене произошло знаковое событие - страны Евросоюза запустили платежный механизм, который позволяет вести расчеты с Ираном в обход санкций, наложенных на эту страну США. Ответ на вопрос, почему единая Европа поддержала экономику Ирана и готова ради Исламской Республики поссориться с Трампом, лежит на поверхности. И он отнюдь не в симпатии Старого Света к "режиму аятолл". Тегеран обладает технологиями, которые позволят ему в короткие сроки приступить к созданию ядерного оружия. Европа готова обойти санкции США из чувства самосохранения. Но у венесуэльской власти нет ни ядерного оружия, ни технологий для его создания. Поэтому в Евросоюзе, не опасаясь последствий, так смело и торопливо признали самозванца Гуайдо президентом Венесуэлы.

И еще одна историческая параллель. Сорок лет назад шиитское правительство Ирана во главе с аятоллой Хомейни, не без оснований подозревая, что США хотят его свергнуть, обезопасило себя от переворота с помощью американских заложников. После штурма дипмиссии США иранскими студентами в руках Хомейни оказались 52 американских дипломата. Операция Пентагона по их освобождению провалилась. Наличие заложников позволило Хомейни на время обезопасить страну от американского вмешательства - в противном случае заложники погибли бы, и это обстоятельство хорошо сознавали в Вашингтоне.

В первые дни госпереворота в Венесуэле политики в Вашингтоне опасались "иранского сценария", предположив, что президент Мадуро может не выпустить из страны работавших в Каракасе американских дипломатов. Но власти Венесуэлы задерживать представителей дипкорпуса США не стали - Мадуро еще рассчитывал договориться с Белым домом. Однако последние события продемонстрировали, что окружение Трампа настроено на полный демонтаж власти в Венесуэле и блокирует любые попытки урегулировать внутренний конфликт мирным путем.

Третий ставший особенно очевидным просчет Мадуро - размещение в США счетов и значительных активов, принадлежащих Каракасу, несмотря на хорошо известное, негативное отношение Белого дома к венесуэльским властям. Итог закономерен - в кризисной ситуации для экономического удушения Венесуэлы счета ее центробанка были заморожены, а активы государственной нефтяной компании экспроприированы.

Но то, чего Трампу не удалось добиться за эти дни, так это предательства венесуэльской армии, ее отказа защищать национальный суверенитет за "американские печеньки". Гуайдо объявил, что обсуждал с президентом США поставку в Венесуэлу гуманитарной помощи на 20 миллионов долларов. И ему такую помощь вроде как обещали.

В ответ на эту "щедрость" Вашингтона президент Мадуро сообщил о выделении миллиарда долларов на благоустройство 62 наиболее крупных городов страны. Своей страны.

Как это было в Чили

Почти через 40 лет после смерти бывшего президента Чили Эдуардо Фрея Монтальвы (предшественника Сальвадора Альенде. - От ред.) правосудие установило истинную причину его гибели - отравление. Шесть человек, среди которых четыре врача, водитель экс-лидера и сотрудник тайной полиции Пиночета, получили реальные сроки заключения. Согласно прежней официальной версии гибели Фрея Монтальвы, бывший президент умер в частной клинике Санта Мария от септического шока в результате бактериальной инфекции. Однако эта версия вызвала шквал вопросов и породила слухи, что политика и одного из главных противников режима Пиночета убили.



В 2006 году было решено провести эксгумацию тела Фрея Монтальвы для дополнительной экспертизы. Ее результаты ошеломили: в останках бывшего президента были найдены следы отравляющих веществ - иприта и талия.



Подготовил Иван Карташов