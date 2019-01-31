Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться в феврале

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут провести встречу в феврале для обсуждения торговых противоречий.

Американский лидер написал, что в Вашингтоне состоялись двусторонние переговоры представителей США и Китая, однако окончательно урегулировать проблему так и не удалось. "Окончательной сделки не будет, пока мой друг Си Цзиньпин и я не встретимся в ближайшем будущем, чтобы обсудить и согласовать некоторые давние и более сложные аспекты", - написал Трамп в своем Twitter.

По словам американского лидера, Вашингтон и Пекин нацелены на разрешение всех спорных моментов. "Китайские представители и я пытаемся достичь полноценной сделки, когда на столе не останется не решенных вопросов", - отметил американский президент.

Дональд Трамп добавил, что тарифы в отношении китайской продукции с 1 марта возрастут до 25 процентов.