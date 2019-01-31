У новейшего авианосца США нашли критическую проблему

У самого дорогого авианосца ВМС США Gerald Ford стоимостью 13 миллиардов долларов зафиксировали 20 сбоев систем запуска и посадки самолетов во время операций на море - отказывала электромагнитная катапульта. Об этом заявили представители Пентагона.

Как пишет издание Bloomberg, корабль, который был принят на вооружение ВМС США в мае 2017 года, провел 740 испытательных полетов. И с этого времени и были отмечены отказы катапульт производства компании General Atomics. Полеты ненадолго приостанавливали и вносили коррективы. По утверждению представителей Пентагона, проблема запуска и посадки не связана с отсутствием на судне 11 функционирующих лифтов для подъема боеприпасов.

В статье издания отмечается, что хотя улучшения и произошли, проблемы продолжают преследовать корабль и его системы.

Кстати, это не первые неприятности новейшего авианосца. Чуть раньше у него выявили дефекты силовой установки, подъемников боеприпасов и других систем. Проблемы были в дефекте опорного подшипника одного из четырех гребных валов. Выяснили это в тот момент, когда корабль находился в море. В итоге, были вынуждены прервать программу испытаний. Из-за затрат на ремонт лимит стоимости авианосца превысили на 120 миллионов.

Что касается катапульт, то и раньше говорили, что им не хватает мощности, чтобы отправить в небо штурмовик F/A-18 Hornet с полной нагрузкой. А это основной самолет палубной авиации США.

Gerald Ford - первый в серии атомных авианосцев США нового поколения. Именно он должен заменить авианосцы типа Nimitz. Длина корабля - 337 метров, водоизмещение - 100 тысяч тонн.