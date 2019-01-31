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Рубрика: В мире

Ученые США ответили Трампу на критику глобального потепления

В США ученые разместили в интернете объяснение для "чайников", почему снегопады не противоречат глобальному потеплению. Пользователи соцсетей восприняли эту публикацию как косвенную критику президента Дональда Трампа.

В среду сильные морозы обрушились на значительную часть территории Соединенных Штатов, в ряде регионов были побиты температурные рекорды. Когда метеорологи еще только предупредили о надвигающихся минусовых температурах и снегопадах, Трамп в очередной раз задался вопросом в Twitter, куда подевалось глобальное потепление.

Фото: iStock
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Ему ответили специалисты Национального управления океанических и атмосферных исследований США, разместив в Twitter картинку. На ней изображен чайник, символизирующий нагревающийся океан. Пар из чайника - это дополнительная влажность, которая затем превращается на территории США в снежные штормы. "Зимние штормы не доказывают, что глобального потепления нет", - гласит подпись.

Трамп является известным скептиком в области изменения климата, пишет РИА Новости. Из-за холодов в США он уже не раз ставил под сомнение теорию глобального потепления. Он также неоднократно выражал сомнения в том, что изменение климата на Земле происходит из-за воздействия человека. По его мнению, некоторые исследователи могут придерживаться той или иной позиции по вопросу изменения климата, руководствуясь политическими мотивами.

В июне 2017 года лидер Белого дома заявил, что его страна выходит из Парижского соглашения по климату, поскольку выполнение его положений может обернуться для страны потерей 2,7 миллиона рабочих мест к 2025 году.

Парижские договоренности были приняты 12 декабря 2015 года по итогам международного саммита. Цель соглашения - не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса по сравнению с доиндустриальной эпохой.

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