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Рубрика: В мире

Украинский экс-министр предрек стране экономический крах без России

Текст: Александр Ленин

Киев не сможет развиваться без поддержки России, а экономику страны ждет неминуемых крах. Такое мнение высказал бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко.

Фото: Aксель Шмидт/РИА Новости
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"Нельзя кричать на страну, которая не тронула Липецкую фабрику, и не трогает 3 миллиона наших людей, которые там работают и живут. Их не бьют, в них не плюют. Они зарабатывают там, потому что своя страна не дает", - заявил бывший чиновник в эфире телеканала NEWSONE.

Червоненко призвал перестать быть "попрошайкой, унижающейся у Запада". По его словам, следует предпринять шаги, которые позволят стать достойной страной. Только после этого представителей Украины будут серьезно воспринимать в Москве.

"Без России нам экономический крах", - резюмировал экс-глава ведомства.

В мире экс-СССР Украина Экономический кризис на Украине
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