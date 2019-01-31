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31.01.2019 08:56
Рубрика: В мире

Украинскому министру-русофобу подарили торт в виде разрушенного Кремля

Текст: Александр Ленин

Скандальный министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в качестве подарка на юбилей получил торт в виде развалин Кремля. Глава ведомства, нещадно критикуемый на родине за провалы в работе, но отличающийся злокачественным "патриотизмом", отпраздновал свое сорокалетие.

Фотографию кондитерского изделия выложила в Facebook Марина Томко, пресс-секретарь Омеляна. На снимке изображена упавшая Спасская башня и сидящий в ушанке медведь с балалайкой. На одной из сторон торта, которая выполнена в виде Кремлевской стены, значится надпись - "Слава Украине".

Фото: Мінистерство обороны Украины/Wikimedia.org
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"Поздравили министра с Днем рождения, подарили Кремль (развалины)", - прокомментировала Томко необычный подарок в соцсети. На других фото видно, как министр Владимир Омелян первым делом потянул в рот звезду со Спасской башни. Чиновника явно позабавило творчество подчиненных.

Заметим, что несмотря на то, что министр Омелян занимается такими банальными вещами как дороги, ЖКХ и прочие приземленные вещи, гораздо чаще он попадает в новости благодаря своим русофобским заявлениям, либо откровенно завиральным идеям. Например, он предлагает построить на Украине так называемый "гиперлуп" - проект известного прожектера Илона Маска. Собственно, "Гиперлуп" - это его прозвище в украиснких социальных сетях. Несоответствие между результатами работы министра - а система ЖКХ, автомобильные и железные дороги на Украине переживают настоящую катастрофу, раздражает даже других украинских "патриотов".  Так, в прошлом году, когда Порошенко ввел на месяц военное положение в стране, Омелян первым напялил на себя камуфляж, и пришел в такой одежде на заседание министерской коллегии. В итоге Министерство обороны пристыдило воинственного "сантехника", указав, что гражданским лицам - а Омелян не служил - камуфляж в повседневной одежде не положен. Также Омелян известен несоответствием своих доходов над расходами, что стало поводлом для антикоррупционного расследования, а также тем, что его дети - граждане не Украины, а США. При этом, его супруга националиста и русофоба Омеляна  - известный в узких кругах модельер - успешно продает свою одежду в России.

В мире экс-СССР Украина
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