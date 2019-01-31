Утверждена деловая программа Российского инвестиционного форума

31 января в Москве под председательством заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Козака состоялось заседание Организационного комитета Российского инвестиционного форума, на котором обсудили вопросы подготовки Форума и согласовали его деловую программу. 14 февраля состоится пленарное заседание с участием председателя правительства Российской Федерации.

В рамках деловой программы Форума Дмитрий Медведев традиционно проведет встречу с представителями деловых кругов и примет участие в сессии "Экономика городского комфорта". Также на площадке Форума состоится встреча председателя правительства Российской Федерации с руководителями субъектов Российской Федерации. Председатель Организационного комитета Дмитрий Козак рассказал о фокусе деловой программы Форума: "Основная тема форума "Национальные проекты: от стратегии к действию". Мы переходим к практической реализации всех национальных проектов в 2019 году, и Российский инвестиционный форум - это важная площадка, для того чтобы обозначить все решения, которые были приняты для реализации национальных проектов с участием бизнеса и региональных органов власти".

Советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета Российского инвестиционного форума Антон Кобяков сообщил: "Деловая программа вызвала живой интерес экспертного сообщества, министерств и ведомств, ответственных за направления. В программе запланировано 55 мероприятий по трем тематическим направлениям: региональная политика, деловой климат в России, социальная повестка. По состоянию на 31 января 2019 г. свое участие в Форуме подтвердили более 3000 человек из 60 стран. Участвуют 80 глав субъектов Российской Федерации, зарегистрировано 1300 представителей СМИ".

В числе знаковых представителей российского бизнеса - президент нефтяной компании "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов, председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, президент Фонда "Сколково" Виктор Вексельберг, президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк Герман Греф, председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков, генеральный директор ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков, председатель совета директоров ПАО "Мечел" Игорь Зюзин, председатель совета директоров ПАО "ММК" Виктор Рашников и другие. В Форуме примут участие представители таких иностранных компаний, как "МЕТРО Кэш энд Керри", Fitch Ratings, PricewaterhouseCoopers и другие.

В стартовый день Форума, 13 февраля пройдет Форум "Здоровое общество. На пути к цели 80+". Форум станет профильной площадкой для поиска и проработки практических предложений по реализации национальных проектов, направленных на решение задачи по увеличению продолжительности здоровой жизни российских граждан. Также состоится День молодежного предпринимательства, организованный Фондом Росконгресс совместно с Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь).

На площадке будет работать выставка Российского инвестиционного форума. Выставка будет представлена экспозициями из 41 субъекта РФ и 11 организаций (компаний и государственных учреждений). В рамках выставки будет работать кейс-зона - коммуникационная площадка, на которой участники продемонстрируют свои проекты ведущим экспертам в области инвестиций. На территории Форума будет функционировать Лаборатория социальных инвестиций - проект социальной платформы Фонда Росконгресс по интеграции социальной повестки в крупнейшие деловые форумы. Это - уникальное коммуникационное пространство, объединяющее некоммерческие организации, бизнес и власть для обсуждения актуальных вопросов социального развития. Деловая программа размещена на официальном сайте Российского инвестиционного форума.

Справка "РГ"

Фонд Росконгресс - социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Фонд обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства. Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.