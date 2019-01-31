Правительство утвердило программу по антикоррупционному просвещению школьников

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым увердил программу правительства по антикоррупционному просвещению школьников на 2019 год. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Цель программы - "выработать нетерпимое отношение к коррупционному поведению", а в профессиональной деятельности "содействовать пресечению такого поведения".

Тематика антикоррупционного воспитания будет включена в цикл всероссийских открытых уроков по профессиональной навигации на портале "ПроеКТОриЯ".

Ко II кварталу текущего года министерство просвещения разработает Концепцию антикоррупционного воспитания обучающихся и методические материалы для родителей.

В течение всего года минпросвещения совместно с министерством науки и высшего образования и министреством труда и соцзащиты будет проводить в образовательных учреждениям лекции, семинары и квесты разъяснительного и просветительского характера.

Министерству просвещения РФ поручено контролировать ход программы и до 1 февраля 2020 года представить в правительство доклад о ее реализации.