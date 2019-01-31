В 2018 году через банки нелегально обналичены 177 млрд рублей

Через банковскую систему страны в 2018 году были обналичены 177 млрд рублей, это в 1,8 раза меньше, чем в предыдущем году. Об этом рассказал зампред Банка России Дмитрий Скобелкин на встрече руководства ЦБ с банкирами, организованной Ассоциацией "Россия" в подмосковном комплексе "Бор".

Он отметил, что основные незаконные операции ушли из банковского сектора на неорганизованный рынок. Ранее ЦБ отмечал проблему обналичивания через торговые организации, рынки, аккумулирующие большие объемы наличных.

Объем незаконного вывода денег через кредитные организации в 2018 году сократился на 20% и составил 63 млрд рублей (против 77 млрд в предыдущий год - прим. ред.).

Скобелкин отметил, что более чем в два раза сократился объем средств, выведенных через предъявление исполнительных документов по фиктивным судебным спорам (в 2017 году - 8 млрд рублей - прим. ред.).

"Совместно с Минюстом мы готовим изменения в законодательство, которые должны позволить банкам при наличии серьезных подозрений приостанавливать перечисление средств по исполнительным документам", - сказал Скобелкин.