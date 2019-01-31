В ЦБ опровергли информацию о якобы хранящемся золоте Венесуэлы

Россия не хранит у себя принадлежащее Венесуэле золото и не планирует в ближайшее время брать его на хранение, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Так она прокомментировала появившуюся в западных СМИ информацию о якобы отправленном в Москву "золоте Каракаса" весом около 20 тонн.

"Эта информация не соответствует действительности", - передает ТАСС слова главы ЦБ.

Напомним, что ранее ряд стран во главе с США признал временным главой Венесуэлы спикера оппозиционного Нацсобрания Хуана Гуайдо, после чего Банк Англии объявил о нежелании возвращать находящееся в его хранилищах венесуэльское золото по запросу правительства Мадуро.

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал действия США и их союзников в отношении Венесуэлы прямым вмешательством в дела суверенного государства.