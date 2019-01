В фонде In Artibus открылась ретроспектива Владимира Вейсберга

"Ничего, кроме гармонии. Владимир Вейсберг из коллекций ГМИИ им. А.С. Пушкина и Инны Баженовой", фонд In Artibus, до 28 июля.

Вопрос, как показывать музейную коллекцию, когда музей закрывается на реконструкцию, отнюдь не праздный. Одни музеи делают ставку на долгоиграющие выставочные туры по музеям мира, как, например, Рейксмюзеум в Амстердаме. За десять лет реконструкции большая часть его богатейшего собрания была в разъездах. Другие, как не менее знаменитый Стеделийк музей, имеющий статус городского, почти пять лет проводил выставки в здании бывшего почтового отделения рядом с вокзалом. Третьи, как мюнхенская Старая Пинакотека, которая открылась после реконструкции в октябре 2018 года, используют свои музейные площадки в других зданиях. И, конечно, все стараются использовать возможности сотрудничества с частными институциями.

В этом смысле совместный проект ГМИИ им. А.С.Пушкина и фонда In Artibus, подготовленный к 95-летнему юбилею со дня рождения Владимира Вейсберга (1924-1985), выглядит пилотным. Музей сейчас готовится к реконструкции основного здания. Первым на реконструкцию закрылось здание Отдела музея личных коллекций. Выставка Владимира Вейсберга, объединившая две самые большие отечественные коллекции художника, музейную и частную, позволяет проработать механизм сотрудничества, в котором особенно заинтересованы зрители. Прежде всего они выигрывают оттого, что музейные коллекции будут оставаться доступными. ГМИИ им. А.С. Пушкина предоставил для выставки более 60 произведений Вейсберга (из более 140, которые он хранит), в том числе редко показываемые рисунки и выполненную в технике акварели серию этюдов обнаженной натуры. Выбор музеем фондa In Artibus как партнера для проекта более чем логичен. Вейсберг - значимый художник для фонда. В 2014 году выставочную площадку на Пречистенской набережной In Artibus открыл выставкой Владимира Григорьевича.

На Пречистенской набережной сегодня можно вновь увидеть знаковые картины художника, будь то знаменитый двойной портрет "Семья Щегловых" (1958) (портрет первой жены и ее отца стал фактически прощанием Вейсберга с нею и последним даром любви), полотно "Апельсины в черных бумажках на черном столе" (1961), впервые показанное на знаменитой выставке в Манеже к 30-летию МОСХа, и вариации полотен "белое на белом".