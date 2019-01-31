В Госдуме обвинили Европарламент в нарушении международных норм

В Госдуме прокомментировали решение Европарламента на тему признания Хуана Гуаидо легитимным президентом Венесуэлы.

Европарламентарии ранее одобрили резолюцию с соответствующим призывом к странам Евросоюза. До этого США и ряд других стран заявили о признании главой государства Гуаидо, который сам себя провозгласил таковым 23 января.

Европарламент вслед за США вмешался во внутренние дела Венесуэлы, заявил журналистам комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк. Мнение народа Венесуэлы, таким образом, авторов таких решений не интересует. Европейский парламент, кроме того, нарушил все мыслимые нормы международного права и основ демократии, считает парламентарий. Получается, что евродепутаты в угоду "заокеанским патронам готовы топтаться по ключевым нормам демократического общества".

Железняк призвал к переговорам между действующей властью и оппозицией. Он напомнил, что Россия выступает против вмешательства в дела суверенной страны и готова быть посредником в целях мирного разрешения проблемы.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков тоже считает, что это вмешательство в дела суверенного государства с целью подрыва основ конституционного строя. В комментарии РИА Новости он добавил, что Европарламент выступает в качестве союзника Вашингтона.

Первый замруководителя фракции "Единая Россия", член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев сообщил журналистам, что возмущен тем, что при действующем президенте страны признают оппозиционера еще одним президентом.

- Одно дело, когда мы слышим подобные заявления от Дональда Трампа - мы уже привыкли к его неоднозначным высказываниям. Но совсем другое дело, когда подобное исходит из института законодательной власти Европейского Союза, - заметил он.

Признание Европарламентом Гуайдо можно приравнять к объявлению о глобальном переделе международного права, сделал вывод парламентарий. "Ведь все это произошло не только без учета мнения жителей Венесуэлы, но и без учета мнения мирового сообщества", - добавил он.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, не исключил, что нижняя палата российского парламента может принять заявление в связи с осложнением ситуации вокруг Венесуэлы. Сам же он наряду с коллегами считает резолюцию Европарламента "чудовищным попранием норм международного права и вмешательством в дела суверенного государства". "Ни президент США, ни Госдеп, ни Европарламент не могут навязать венесуэльцам другого лидера даже путем признания самопровозглашенного Гуайдо", - отметил он, напомнив, что на Руси "таких лжеправителей называли одним словом - самозванец".