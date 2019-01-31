В Госдуме призвали не признавать решение ЕСПЧ о выплате 10 млн евро Грузии

России не следует признавать решение Европейского суда по правам человека, обязавшего нашу страну выплатить 10 млн евро Грузии. Об этом заявили в думском комитете по международным делам.

ЕСПЧ ранее обязал РФ выплатить такую сумму в качестве компенсации морального вреда 1500 гражданам Грузии по делу об их массовой депортации из России в 2006 году. Ранее аналогичное решение принял суд нижестоящей инстанции. При этом грузинская сторона запрашивала о взыскании с РФ 70 миллионов 320 тысяч евро, ЕСПЧ отказал в удовлетворении такого требования.

Решение о выплате не следует признавать, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В комментарии РИА Новости он напомнил, что РФ не участвует в заседаниях Парламентской ассамблеи Европы (ассамблея лишила нашу делегацию права голоса и других полномочий). Кроме того, РФ не участвовала в выборе судей по правам человека.

- Мы не должны признавать решения европейских судебных инстанций, - резюмировал Чепа.

В свою очередь, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас напомнил, что в законодательстве РФ есть специальный механизм, который позволяет признавать неисполнимыми решения международных судебных органов на территории РФ.