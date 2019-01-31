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Рубрика: Власть

В Госдуме разработают меры по повышению доступности лекарств

Текст: Татьяна Замахина
Госдума собирается подготовить комплексные поправки, которые позволят снизить зависимость российского фармацевтического рынка от импорта и сделать лекарства более доступными для населения.
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В нижней палате парламента по поручению ее главы Вячеслава Володина сформируют рабочую группу, которая будет работать над соответствующими изменениями в законодательство. Целью будет "облегчение регистрации новых лекарственных препаратов и разумные цены на лекарства", пояснил первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Решение о необходимости работы над комплексными поправками было принято по итогам заседания Совета по законотворчеству при председателе Госдумы. В рабочую группу, кроме депутатов всех фракций, войдут представители Минздрава и Минпромторга. Будет также учтено мнение профессионального сообщества.

Фото: depositphotos.com
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"Особо мы будем регулировать вопросы взаимоотношения между производителями, аптеками и пациентами", - пояснил Андрей Исаев. Одна из задач - продумать регулирование аптечных сетей. Ведь, если деятельность торговых сетей отрегулирована в достаточной мере, то про аптечные сети этого не скажешь. Таким образом, антимонопольные ограничения, которые существуют в торговых сетях, там не работают.

В итоге страдает пациент, ведь аптеки заинтересованы в продаже максимально дорогих лекарств. Зачастую людям даже не предлагаются более дешевые и не уступающие по качеству аналоги. Депутаты собираются отрегулировать этот момент.

Кроме того, аптеки, по мнению законодателей, должны иметь отдел, где по рецепту врача будут изготавливаться лекарства с учетом индивидуальных особенностей пациента. Например, сложно найти лекарство от гриппа для диабетика, привел пример первый замглавы фракции. Чтобы этой проблемы не возникало, в аптеке можно будет заказать нужный препарат.

Чтобы повысить доступность лекарств и снизить зависимость от импорта, предполагается внести комплексные изменения в закон об обращении лекарственных средств - в части упрощения процедуры регистрации отечественных лекарств и сокращения сроков этой процедуры.

Параллельно с подготовкой изменений в Госдуме наметили проведение парламентского расследования на тему предпочтения зарубежных лекарств в ущерб отечественным аналогам. Провести такое расследование поручил Вячеслав Володин - также по итогам Совета.

Как пояснил Исаев, речь о ситуации, когда отечественный лекарственный препарат, на разработку которого были затрачены деньги из федерального бюджета, получил патент в Роспатенте, а потом по жалобе некоей организации был лишен этого документа.

Фото: PHOTOXPRESS
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Экспертное сообщество, участвовавшее в заседании, согласилось с актуальностью проблемы с доступностью медпрепаратов. Как заявил по итогам мероприятия ректор НИУ "Высшая школа экономики" Ярослав Кузьминов, необходимо проведение госполитики по защите возможностей производства аналогов лекарств. "Потому что Россия сейчас является практически единственной из крупных стран, в отличие от Китая, Индии и Бразилии, которая не защищает возможность производства дженериков", - пояснил он. Это проблема национальной безопасности и национальной морали, считает ученый.

"Мы не можем быть чемпионом в защите прав зарубежных владельцев патентов, в то время как наши граждане не будут получать необходимую медицинскую помощь", - добавил он, напомнив, что лекарства "в десять раз дороже, если их импортировать".

Защита производства аналогов лекарств, резюмировал Кузьминов, позволит в несколько раз расширить число граждан, которые могут пользоваться инновационными препаратами.

Власть Работа власти Общество Здоровье Законодательная власть Госдума Цены на лекарства
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