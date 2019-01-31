В Хорватии от гриппа умерли 45 человек

Активность сезонного гриппа в Европейском регионе начинает увеличиваться, подчеркивают эксперты Всемирной организации здравоохранения. Медики отмечают эпидемию данного заболевания на Балканах. Так, только в Хорватии зафиксировано свыше 28 тысяч инфицированных, из которых 45 летальных исходов .

По данным черногорского Института общественного здоровья, за прошедшие семь дней в стране от гриппа умерло пять человек, в том числе два годовалых малыша. В Сербии вирус поразил почти пять тысяч человек, в Боснии и Герцеговине зафиксировано около 11 тысяч подобных случаев и на данный момент уже 18 смертей.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения обращают внимание, что в зимние месяцы грипп может поразить до 20 процентов населения в зависимости от того, какие именно вирусы циркулируют в конкретный сезон гриппа. "В группы повышенного риска развития тяжелой болезни после заражения гриппом входят люди пожилого возраста, беременные женщины, дети младшего возраста, лица с ослабленным иммунитетом и лица с хроническими патологиями, - указывают они. - Эти группы составляют значительную часть населения Европейского региона".

При этом в ВОЗ рекомендуют пройти вакцинацию против сезонного гриппа всем лицам с риском развития тяжелой формы гриппа и медицинским работникам. "Поскольку невозможно предсказать, какой именно вирус будет преобладать в тот или иной сезон гриппа, вакцины против сезонного гриппа должны охватывать все вирусы, циркуляция которых ожидается, а именно вирусы гриппа A(H3N2), гриппа A(H1N1) и гриппа B", - подчеркивают врачи.

Во Всемирной организации здравоохранения бьют тревогу и задаются вопросом: "Грипп: готовы ли мы к нему?"

"Большинство людей не всегда воспринимают грипп как серьезное заболевание: такие симптомы как головные боли, насморк, кашель и боль в мышцах могут ввести людей в заблуждение, и они решат, что у них тяжелая форма простуды, - отмечают в ВОЗ. - Между тем от сезонного гриппа ежегодно умирают до 650 000 человек. Именно поэтому так важна вакцинация от гриппа, особенно для защиты детей раннего возраста, пожилых людей, беременных женщин и людей с ослабленной иммунной системой".

Врачи информируют, что вирус гриппа постоянно мутирует: по сути, он все время "маскируется", стараясь преодолеть защитные барьеры нашей иммунной системы.