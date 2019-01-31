В Хорватии от гриппа умерли 45 человек

Новости

Украинский экс-министр предрек стране экономический крах без России 10:31
ФРГ, Франция и Британия нашли способ обойти санкции США против Ирана 10:28
В Москве назвали самые необычные имена новорожденных 10:27
В Петербурге женщина лишилась ценностей под угрозой ножниц 10:26
Молния попала в самолет на пути из Рима в Москву 10:19
Видео: российский Су-27 жестко отогнал истребитель НАТО 10:18
Гостиницу "Пекин" в Москве продают китайской компании 10:17
Президентские лимузины Aurus испытали в минус 40 10:17
Абэ заявил о намерении продвинуть переговоры с РФ на саммите G20 10:12
На Камчатке экс-директор страховой фирмы ответит за махинации с ОСАГО 09:58
Во Владивостоке побит температурный рекорд 1949 года 09:53
В Италии собрали деньги для спасенного в Магнитогорске Вани Фокина 09:50
На Камчатке объявили штормовое предупреждение 09:38
В Самаре ФСБ задержала контрабандистов оружия 09:34
Компания Яндекс учредила научную премию 09:31
350 тысяч рублей за автомобиль: какие минивэны покупали россияне 09:30
Две передачи Малкина помогли "Питтсбургу" победить "Тампу" 09:16
Археологи вскрыли таинственный древний саркофаг 09:11
Российские моряки, захваченные нигерийскими пиратами, прибыли на родину 09:08
СМИ назвали самого активного "корректора" "Википедии" 09:07
Видео: Домушники вернули не влезающий в кроссовер телевизор 09:07
В Приморье пожарные спасли животных на свиноводческой ферме 09:05
Беларусь экспортировала сельхозпродукции более чем на $5 млрд 09:00
Украинскому министру-русофобу подарили торт в виде разрушенного Кремля 08:56
В России изменят методику оценки бедности 08:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
В феврале заработает ряд важных для россиян законов
В феврале заработает ряд важных для россиян законов
31.01.2019 08:51
Рубрика: В мире

В Хорватии от гриппа умерли 45 человек

Текст: Александр Борисов (Сараево)

Активность сезонного гриппа в Европейском регионе начинает увеличиваться, подчеркивают эксперты Всемирной организации здравоохранения. Медики отмечают эпидемию данного заболевания на Балканах. Так, только в Хорватии зафиксировано свыше 28 тысяч инфицированных, из которых 45 летальных исходов.

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По данным черногорского Института общественного здоровья, за прошедшие семь дней в стране от гриппа умерло пять человек, в том числе два годовалых малыша. В Сербии вирус поразил почти пять тысяч человек, в Боснии и Герцеговине зафиксировано около 11 тысяч подобных случаев и на данный момент уже 18 смертей.

Фото: Pixabay
Больницы оснастили аппаратами для поддержки дыхания при тяжелом гриппе

Эксперты Всемирной организации здравоохранения обращают внимание, что в зимние месяцы грипп может поразить до 20 процентов населения в зависимости от того, какие именно вирусы циркулируют в конкретный сезон гриппа. "В группы повышенного риска развития тяжелой болезни после заражения гриппом входят люди пожилого возраста, беременные женщины, дети младшего возраста, лица с ослабленным иммунитетом и лица с хроническими патологиями, - указывают они. - Эти группы составляют значительную часть населения Европейского региона".

Фото: РИА Новости
Путин обсудил с министрами туризм, борьбу с гриппом и форум в Давосе

При этом в ВОЗ рекомендуют пройти вакцинацию против сезонного гриппа всем лицам с риском развития тяжелой формы гриппа и медицинским работникам. "Поскольку невозможно предсказать, какой именно вирус будет преобладать в тот или иной сезон гриппа, вакцины против сезонного гриппа должны охватывать все вирусы, циркуляция которых ожидается, а именно вирусы гриппа A(H3N2), гриппа A(H1N1) и гриппа B", - подчеркивают врачи.

Во Всемирной организации здравоохранения бьют тревогу и задаются вопросом: "Грипп: готовы ли мы к нему?"

Скворцова рассказала о росте заболеваемости гриппом

"Большинство людей не всегда воспринимают грипп как серьезное заболевание: такие симптомы как головные боли, насморк, кашель и боль в мышцах могут ввести людей в заблуждение, и они решат, что у них тяжелая форма простуды, - отмечают в ВОЗ. - Между тем от сезонного гриппа ежегодно умирают до 650 000 человек. Именно поэтому так важна вакцинация от гриппа, особенно для защиты детей раннего возраста, пожилых людей, беременных женщин и людей с ослабленной иммунной системой".

Врачи информируют, что вирус гриппа постоянно мутирует: по сути, он все время "маскируется", стараясь преодолеть защитные барьеры нашей иммунной системы.

В мире Европа Хорватия Общество Здоровье Эпидемии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Чижов заявил об отсутствии препятствий прокладке "Северного потока-2"
Российские моряки, захваченные нигерийскими пиратами, прибыли на родину
В Совфеде назвали неконституционной идею о введении платы за выезд из РФ
ФРГ, Франция и Британия нашли способ обойти санкции США против Ирана
Украинский экс-министр предрек стране экономический крах без России