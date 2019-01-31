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Рубрика: Общество

Чужая, как своя

В Склифе пересадили 600-ю печень
Текст: Ирина Краснопольская
В НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского проведена уникальная трансплантация печени. Москвичка пятьдесяти лет страдала тяжелейшими заболеваниями печени: цирроз, гепатит и рак. Еще несколько лет назад не могло бы быть и речи об оптимистичном прогнозе при такой сочетанной патологии.
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Склиф - это учреждение в нашей стране, да и не только в нашей, где доступным становится то, что вчера было чудом. И когда пациентка М. обратилась сюда, ее немедленно госпитализировали. Было очевидно, что без пересадки не обойтись, и, как положено, женщина была занесена в лист ожидания. Ожидание сопровождалось массивной подготовкой к предстоящей пересадке. Наконец 24 января бригада специалистов Склифа во главе с академиком РАН Анзором Хубутия провела операцию.

Фото: istock/moussa81
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Замечу, что хотя такие операции здесь на потоке, все-таки каждая из них - уникальна. Эта длилась почти 7 часов. И, как принято у медиков, они не стали сразу сообщать о ней - суеверные. Но теперь, когда пациентка уже переведена в обычную палату, о 600-й пересадке печени можно рассказать. Поздравить любимый Склиф и пациентку.

При Департаменте здравоохранения Москвы на базе Института Склифосовского был создан Московский городской центр трансплантации печени. Это единственное медучреждение в России, где на протяжении восемнадцати лет проводят операции не только при хронических заболеваниях печени, но и при острой необратимой печеночной недостаточности. В такой ситуации врачам необходимо за короткий период подобрать донорский орган.

Москва ныне не единственный центр пересадки печени, она успешно проводится также в других регионах России.

По статистике американской ассоциации изучения печени, ежегодно требуется около 20 трансплантаций печени на 1 млн человек. Учитывая, что в Москве проживает около 12-13 млн человек, то требуется около 250 трансплантаций в год. В прошлом году в Московском городском центре проведено 90 трансплантаций печени, хотя возможности центра в разы больше.

Главная проблема трансплантации органов в России и мире - нехватка донорских органов.

Общество Здоровье Колонка Ирины Краснопольской
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