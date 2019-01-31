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Рубрика: Культура

В новом ток-шоу Юлии Меньшовой будут вспоминать cоветские фильмы

Текст: Сусанна Альперина
Российская газета - Федеральный выпуск № 22(7780)
Новое ток-шоу "Наши люди" с Юлией Меньшовой, Первый канал, с 4 февраля, 14.00
В новом ток-шоу Юлии Меньшовой "Наши люди" гости студии вспоминают cоветские фильмы и время, когда они вышли на экраны. Фото: Предоставлено Первым каналом В новом ток-шоу Юлии Меньшовой "Наши люди" гости студии вспоминают cоветские фильмы и время, когда они вышли на экраны. Фото: Предоставлено Первым каналом
В новом ток-шоу Юлии Меньшовой "Наши люди" гости студии вспоминают cоветские фильмы и время, когда они вышли на экраны. Фото: Предоставлено Первым каналом

Есть расхожее выражение - кинодокумент, и, пожалуй, именно оно в наибольшей степени и определяет стилистику нового ток-шоу "Наши люди". В каждой кинокартине, выходящей на экраны, есть не только герои и сюжет, но и навсегда запечатлено само время. В основе каждого выпуска программы один художественный фильм или телевизионный сериал советского времени (или новейших времен), и на его примере рассматривается жизнь страны и наших соотечественников в год выпуска картины. Почему тема этой картины была тогда важна и популярна? Какими были тогда наши люди? Чем им запомнился этот год: что происходило в стране и в мире? Что было модно: что носили, ели, покупали, читали, пели и слушали? Что казалось тогда важным и обсуждалось, а что прошло незамеченным и вспомнилось только сейчас? Младшее поколение наших людей сможет побольше узнать о том, как жила огромная страна, которой сейчас уже нет на карте, а старшее поколение зрителей с улыбкой вспомнят годы их юности.

Фото: istockphoto.com
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"В этот раз это традиционное ток-шоу с большим количеством участников, а не подробное и глубокое интервью с одним человеком, - рассказывает Юлия Меньшова. - Мне кажется, что ностальгия сегодня стала не столько настроением, сколько сформировалась в отдельный и яркий тренд. Люди с наслаждением участвуют во флешмобах в социальных сетях. И с радостью подписываются на исторические аккаунты. Публикуют фотографии своих родителей, бабушек и дедушек, виды городских улиц, вспоминают значки, которые мы коллекционировали, игрушки детства, моду 60-х и 70-х, 80-х и 90-х. В каждой нашей программе мы вспоминаем тот или иной фильм, вышедший на экраны в советское время. И поскольку фильм - это не только сюжет, но и само время, которое навсегда в нем как бы "останавливается" в каждой детали, разговор в студии будет идти о том, какими были наши люди в год выпуска этого кино. Почему именно такая тема их интересовала и сделала фильм любимым для зрителей? Как снималась картина? И чем тогда жили мы сами в нашей огромной стране?

Наши люди - это все мы, жители огромной страны, разных поколений. В том числе и герои нашей программы. Непосредственные создатели фильма, а также люди, ставшие популярными в то время в разных видах деятельности, и историки моды, помогающие нам восстанавливать бытовые приметы нашего недавнего прошлого".

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