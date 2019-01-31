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Рубрика: В мире

Правые на марше

В рядах немецкого бундесвера отмечен рост проявлений неонацизма
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 22(7780)
В ФРГ опубликован ежегодный доклад уполномоченного бундестага по делам военнослужащих Ханса-Петера Бартельса. Острая нехватка боеспособных танков, наполовину неисправный военный авиапарк, технические дефекты подлодок, сведенный к минимуму арсенал боеприпасов, дефицит более 20 тысяч специалистов разного профиля - не единственные проблемы немецкой армии. Депутат от Социал-демократической партии Германии признает, что в ее рядах распространились правоэкстремистские настроения и число инцидентов, связанных с проявлениями расизма, растет с каждым годом.
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Если в 2016 году в бундесвере было официально зарегистрировано 63 жалобы на дискриминацию и разжигание межнациональной ненависти, то в 2017-м их было уже 167 и примерно столько же в прошлом году. Причем эта статистика включает лишь самые громкие эксцессы, в отношении которых было начато внутреннее расследование. Они касаются "антисемитских и ксенофобских высказываний, прослушивания ультраправой музыки, "украшения" казарм свастикой, демонстрации нацистского приветствия", а также распространения контента экстремистского содержания в соцсетях. В докладе Бартельса приводятся и конкретные примеры. Так, штабс-ефрейтор (имена и места службы фигурантов дел не раскрываются) прямо во время учебных курсов заявил, что "не любит темнокожих людей и не желает с ними общаться", а "жить хотел бы в Аргентине, потому что там еще остались нацисты". Этот солдат отделался дисциплинарным взысканием и не был уволен из армии. Некий оберфельдфебель заявлял сослуживцам, что будет брать сигареты "только у представителей чистой расы". Еще один контрактник сетовал, что ему приходится "терпеть" рядом солдата с русскими корнями - мол, "в былые времена их расстреливали".

Упоминаются в докладе и так называемые "рейхсбюргеры" - субкультура, чьи представители считают себя "гражданами Германской империи"

Другие офицеры создавали в мессенджере WhatsApp группы, где участники цитировали Гитлера, "шутили" про Холокост и про "доблесть" СС. Упоминаются в докладе и так называемые "рейхсбюргеры" - маргинальная субкультура, чьи представители считают себя "гражданами Германской империи" и запасаются оружием в преддверии неких глобальных катаклизмов. Между тем оппозиция в бундестаге, прежде всего - левые и свободные демократы, раскритиковала господина Бартельса за то, что он "преуменьшает масштаб проблемы", не объясняет ее причин и умалчивает о многих резонансных случаях. Ранее "РГ" писала о том, что среди элитных подразделений немецкой армии и спецназа действовало радикальное подполье, ставившее своей целью убийство видных политиков.

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