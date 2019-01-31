В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший кефир

Роскачество начало проверку кефира. Это будет уже второе исследование этого продукта.

Кефир 50 торговых марок протестируют по 35 показателям безопасности и качества. В том числе - соответствует ли жирность, заявленная на этикетке, реальной, есть ли в его составе растительные жиры, нет ли недолива. Кроме того, специалисты изучат свойства кефира, оценят, сколько в нем полезных молочнокислых бактерий.

Пока результаты исследований не готовы, специалисты Роскачества объяснили, как не ошибиться при выборе этого напитка.

Начать нужно, как обычно, с изучения этикетки. В составе натурального кефира должно быть только два ингредиента - молоко пастеризованное и закваска живых бактерий. Максимальный срок годности такого продукта - 10-14 дней. Однако. если он разлит, например, в стеклянную тару, срок может сократиться даже до 36 часов.

Если производитель указал, что кефир может храниться месяц, значит, в его составе есть искусственные эмульгаторы, растительные жиры. А если в нем есть растительные жиры, то это уже не кефир и даже не кефирный продукт, потому что таковой отличается только закваской. По техрегламенту о безопасности молока и молочной продукции, этот продукт должен теперь называться "молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии кефира".

Специалисты Роскачества отметили, что кефир по мере хранения может менять свои свойства и вкус. Так, если напиток выработан меньше двух дней назад, он обладает менее кислым вкусом и слабительными свойствами. Начиная с третьего дня, кефир становится кислее и обладает, напротив, закрепляющими свойствами.Стоит обратить внимание на место производства кефира. Лучше, если оно близко к месту торговли.

Что касается полезных свойств продукта, то эксперты отмечают, что в нем есть бифидо- и лактобактерии, витамины группы D и В, благодаря которым не только улучшается кишечная микрофлора, но и улучшается иммунитет.Максимум полезных свойств присутствует в кефире с жирностью 2,5-3,2 процента и в первые дни после его производства. В обезжиренном напитке не содержится жиров и жирорастворимых витаминов и, например, витамин D не усваиваются, если нет молекул жира.

Оттенков у кефира быть не должно. Он должен быть строго белым.

Особенно полезен кефир во время приема антибиотиков, так как является источником пробиотиков. Плюс - у него есть антимикробные свойства.

Все подробности о свойствах кефира, правилах его выбора и хранения можно прочитать на сайте Роскачества.