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31.01.2019 08:53
Рубрика: Экономика

В России изменят методику оценки бедности

Текст: Ольга Игнатова

Росстат планирует модернизировать методику оценки бедности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Минтруд.
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В ведомстве отметили, что анализ текущей методики показал необходимость расширить выборку респондентов. Туда, например, планируется включить женщин с детьми до 6 лет

Сейчас в России доходы ниже прожиточного минимума имеют около 20 миллионов россиян - 13 процентов населения страны. По мнению директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяны Малевой, модернизация методики может повысить общий показатель числа бедных в стране.

Малева пояснила, что женщины с детьми до шести лет находятся в группе риска по бедности. Она напомнила, что сегодня социальная поддержка семей с детьми очень неравномерна по возрасту: она предоставляется семье до достижения ребенком полутора лет, но затем происходит резкое снижение доходов семьи. Только после поступления в школу ситуация немного выправляется. В школах для учеников из низкообеспеченных семей действуют меры социальной поддержки, например, бесплатное питание, проезд и т.д.

Экономика Макроэкономика Правительство Минтруд
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