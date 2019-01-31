В России изменят методику оценки бедности

Росстат планирует модернизировать методику оценки бедности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Минтруд.

В ведомстве отметили, что анализ текущей методики показал необходимость расширить выборку респондентов. Туда, например, планируется включить женщин с детьми до 6 лет

Сейчас в России доходы ниже прожиточного минимума имеют около 20 миллионов россиян - 13 процентов населения страны. По мнению директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяны Малевой, модернизация методики может повысить общий показатель числа бедных в стране.

Малева пояснила, что женщины с детьми до шести лет находятся в группе риска по бедности. Она напомнила, что сегодня социальная поддержка семей с детьми очень неравномерна по возрасту: она предоставляется семье до достижения ребенком полутора лет, но затем происходит резкое снижение доходов семьи. Только после поступления в школу ситуация немного выправляется. В школах для учеников из низкообеспеченных семей действуют меры социальной поддержки, например, бесплатное питание, проезд и т.д.