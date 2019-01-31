Новости

Жертвами ударов коалиции в Сирии стали более тысячи мирных жителей 18:14
Над Кубанью ученые зафиксировали пролет крупного болида 18:14
Американская армия получит новую модификацию ПТРК Javelin 18:10
Корвет-"невидимка" отстрелялся крылатой ракетой в Балтийском море 18:03
Видео: Как превратить Toyota Fortuner в крутой снегоуборщик 18:00
В Псковской области запретили продавать вейпы подросткам 17:53
Отмена техосмотра для личного авто: мнения "за" и "против" - видео 17:53
В Воронеже труба котельной упала на людей 17:52
США готовы работать с любым победителем выборов президента на Украине 17:41
"Аэрофлот" вернет в меню для эконом-класса вино и пиво 17:38
В Чечне возбуждено уголовное дело после стрельбы в силовиков 17:38
В Москве появится "турбоперекресток" 17:36
В Ессентуках обнаружили неизвестные фото царской семьи 17:36
Патриарх Кирилл: Современная цивилизация размывает понятие семьи 17:34
В Ростовской области сел на мель турецкий сухогруз 17:32
В Польше под землей обнаружили город, просуществовавший всего 40 лет 17:28
В Англии нашли древний манускрипт о волшебнике Мерлине 17:27
Вышел мощный трейлер фильма ужасов про дыру в земле 17:15
Коммунальщики начали обработку дорог противогололедными средствами 17:14
Африканский воздух поднимет температуру в Москве 17:10
Рестайлинговый Mercedes-Benz V-Class приедет в Россию летом 17:10
В Самаре установят памятник Дмитрию Шостаковичу 17:00
Самый дешевый в мире автомобиль уйдет в историю 17:00
Минтранс: Требования к аэродромам не влияют на статистику задержек рейсов 16:59
Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться в феврале 16:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
В феврале заработает ряд важных для россиян законов
В феврале заработает ряд важных для россиян законов
31.01.2019 17:28
Рубрика: Экономика

Амнистия капиталов подходит к концу

Текст: Юлия Кривошапко
У владельцев зарубежных активов осталось меньше месяца, чтобы сообщить о них.

В России заканчивается второй этап амнистии капиталов - добровольного декларирования зарубежной недвижимости, ценных бумаг, банковских счетов и других активов, в том числе оформленных на номинальных владельцев. У желающих поучаствовать в ней остается чуть более трех недель, чтобы подать декларацию.

Последний установленный законом срок - 28 февраля. В этот день в центральном аппарате Федеральной налоговой службы прием спецдеклараций будет осуществляться до 24.00, сообщили "Российской газете " в пресс-службе Федеральной налоговой службы.

Участникам амнистии капиталов "прощают" нарушения налогового и валютного законодательства

Специальную декларацию можно представить в любую налоговую инспекцию или в центральный аппарат Федеральной налоговой службы России на бумажном носителе лично либо через уполномоченного представителя. Форма специальной декларации заполняется от руки либо распечатывается на принтере (образец есть на официальном сайте Федеральной налоговой службы). Задекларировать можно не только действующие, но и уже закрытые счета в зарубежных банках, если они были открыты до 1 января 2018 года.

Сведения, указанные в специальной декларации, признаются налоговой тайной.

Граждане, подававшие специальную декларацию в ходе первого этапа амнистии капиталов, по желанию также могут принять участие во втором этапе. На них распространяется тот же объем гарантий, что и на участников первой кампании по декларированию зарубежных активов. Она проходила с 1 июня 2015 года по 30 июня 2016 года, по данным минфина, россияне подали 7,2 тысячи деклараций.

Фото: Pixabay
Дивиденды российских компаний могут обновить исторический максимум

Участники второго этапа освобождаются от налоговой, административной и уголовной (по некоторым экономическим статьям) ответственности за нарушения налогового и валютного законодательства. Амнистия распространяется на все связанные с иностранными активами и счетами доходы, операции и сделки.

Налоговая служба с первых дней проведения второго этапа компании по добровольному декларированию активов и счетов отмечает высокую активность и заинтересованность граждан, их официальных представителей и профессионального сообщества к предоставлению специальных деклараций, рассказали "Российской газете" в пресс-службе Федеральной налоговой службы.

Определяющим мотивом такой заинтересованности являются беспрецедентный по мировым стандартам уровень гарантий прав декларантов, включая высокий уровень конфиденциальности и защиты указанной в спецдекларациях информации.

Скрывать бессмысленно

Федеральная налоговая служба в 2018 году начала процедуру автоматического обмена информацией о финансовых счетах с налоговыми органами многих государств и территорий, включая офшорные юрисдикции.

То есть скрывать наличие счетов и финансовых активов в этих странах стало бессмысленным.

Количество ежедневно представляемых специальных деклараций в рамках амнистии капиталов постоянно растет, отмечают в Федеральной налоговой службе. Там уверены, что эта тенденция должна сохраниться до последнего установленного законом дня приема деклараций.

Экономика Финансы Амнистия капиталов в России Вступают в силу в феврале 2019 года
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков: Путин знал о планах задержания сенатора Арашукова
Роскомнадзор выявил нарушения при проверке BBC
Картина "Ай-Петри. Крым" вернется на выставку в Третьяковку
МИД: Угроза масштабного вооруженного конфликта в Венесуэле не миновала
Собянин опроверг слухи о перебоях с завозом продуктов