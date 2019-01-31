У владельцев зарубежных активов осталось меньше месяца, чтобы сообщить о них.

В России заканчивается второй этап амнистии капиталов - добровольного декларирования зарубежной недвижимости, ценных бумаг, банковских счетов и других активов, в том числе оформленных на номинальных владельцев. У желающих поучаствовать в ней остается чуть более трех недель, чтобы подать декларацию.

Последний установленный законом срок - 28 февраля. В этот день в центральном аппарате Федеральной налоговой службы прием спецдеклараций будет осуществляться до 24.00, сообщили "Российской газете " в пресс-службе Федеральной налоговой службы.

Участникам амнистии капиталов "прощают" нарушения налогового и валютного законодательства

Специальную декларацию можно представить в любую налоговую инспекцию или в центральный аппарат Федеральной налоговой службы России на бумажном носителе лично либо через уполномоченного представителя. Форма специальной декларации заполняется от руки либо распечатывается на принтере (образец есть на официальном сайте Федеральной налоговой службы). Задекларировать можно не только действующие, но и уже закрытые счета в зарубежных банках, если они были открыты до 1 января 2018 года.

Сведения, указанные в специальной декларации, признаются налоговой тайной.

Граждане, подававшие специальную декларацию в ходе первого этапа амнистии капиталов, по желанию также могут принять участие во втором этапе. На них распространяется тот же объем гарантий, что и на участников первой кампании по декларированию зарубежных активов. Она проходила с 1 июня 2015 года по 30 июня 2016 года, по данным минфина, россияне подали 7,2 тысячи деклараций.

Участники второго этапа освобождаются от налоговой, административной и уголовной (по некоторым экономическим статьям) ответственности за нарушения налогового и валютного законодательства. Амнистия распространяется на все связанные с иностранными активами и счетами доходы, операции и сделки.

Налоговая служба с первых дней проведения второго этапа компании по добровольному декларированию активов и счетов отмечает высокую активность и заинтересованность граждан, их официальных представителей и профессионального сообщества к предоставлению специальных деклараций, рассказали "Российской газете" в пресс-службе Федеральной налоговой службы.

Определяющим мотивом такой заинтересованности являются беспрецедентный по мировым стандартам уровень гарантий прав декларантов, включая высокий уровень конфиденциальности и защиты указанной в спецдекларациях информации.

Скрывать бессмысленно

Федеральная налоговая служба в 2018 году начала процедуру автоматического обмена информацией о финансовых счетах с налоговыми органами многих государств и территорий, включая офшорные юрисдикции.

То есть скрывать наличие счетов и финансовых активов в этих странах стало бессмысленным.

Количество ежедневно представляемых специальных деклараций в рамках амнистии капиталов постоянно растет, отмечают в Федеральной налоговой службе. Там уверены, что эта тенденция должна сохраниться до последнего установленного законом дня приема деклараций.