В Сараево российские хоккеисты сыграют первый матч с командой Чехии

Хоккейный турнир с участием сборной России наверняка станет украшением XIV Европейского юношеского олимпийского зимнего фестиваля в Сараево. Первый матч юные представители "Красной машины" проведут 11 февраля против команды Чехии. Такой позиции придерживается главный тренер юниорской сборной РФ до 17 лет Сергей Голубович, который в преддверии данного спортивного праздника дал интервью Службе информации Олимпийского комитета России.

"Эта команда создавалась на протяжении двух лет, - рассказал он. - За это время на различных турнирах у тренерского штаба была возможность проверить в деле большую группу молодых хоккеистов. Скаутский и аналитический отделы тоже проделали серьезную работу. Постараемся выступить в Сараево не хуже, чем в предыдущие годы. Основная задача - показать красивый хоккей. У меня в команде нет любимчиков и ярко выраженных лидеров. Хоккей - командная игра".

По словам тренера, главные конкуренты россиян - это финны и чехи. "На юниорском уровне соперники те же, что и у взрослых, - подчеркнул Сергей Голубович. - Кстати, со сверстниками из Финляндии и Чехии многие хоккеисты этой сборной прекрасно знакомы. На Мировом кубке вызова в Канаде в ноябре 2018 года мы победили чехов в четвертьфинале со счетом 5:0, а с финнами встречались в финале и тоже были сильнее - 2:1".

Между тем в рамках указанного хоккейного турнира в Сараево выступят шесть сборных. Россияне попали в группу с командами Чехии и Швейцарии. Вторую тройку составили сборные Белоруссии, Финляндии и Словакии. Победители групп встретятся в финале. Команды, занявшие вторые места, поборются за бронзовые медали. При этом следует учитывать, что наши хоккеисты стали победителями XIII Европейского юношеского олимпийского зимнего фестиваля, проходившего в турецком Эрзуруме два года назад. В финале россияне разгромили тогда сборную Белоруссии - 7:1.

Напомним, что XIV Европейский юношеский олимпийский зимний фестиваль пройдет в Сараево и Восточном Сараево с 9 по 16 февраля 2019 года. Здесь выступят 1500 молодых спортсменов в возрасте 14-18 лет из 46 стран Европы. Они разыграют медали в 8 видах спорта - горных лыжах, биатлоне, лыжных гонках, фигурном катании, хоккее, шорт-треке, сноуборде и керлинге.

Города, принимающие фестиваль, располагаются в межгорной котловине на берегах реки Миляцки, на территории Боснии и Герцеговины. С южной стороны к Сараево, где в 1984 году проходили зимние Олимпийские игры, непосредственно примыкает его бывшая часть - ныне город Восточное Сараево, расположенный на территории Республики Сербской.

Девизом ЕЮОФ-2019 в Сараево стала фраза "Два города - одна мечта". Проведение столь крупного спортивного мероприятия станет для всех жителей Боснии и Герцеговины отличной возможностью для примирения и согласия.

"Для нас олимпийский фестиваль - это нечто большее, чем просто соревнование, - отметил директор Оргкомитета "Сараево-2019" Сенахид Годиньяк. - Мы строим наше будущее, ведь отношения людей в Сараево и Восточном Сараево в 90-е годы прошлого века были полностью разрушены. Успешное проведение фестиваля позволит не только претендовать на другие проекты в области спорта, но и сблизит наши народы".

Олимпийская деревня ЕЮОФ-2019 находится в районе города Илиджа, в 2 км от аэропорта и 10 км от центра Сараево. Спортсмены и представители команд разместятся в двух гостиницах - Hotel Hollywood и Hotel Hills общей вместимостью 2 500 гостей.

Обращение к спортсменам президента ОКР Станислава Позднякова

"От имени Олимпийского комитета России хочу поздравить Вас с предстоящим участием в XIV Европейском юношеском Олимпийском зимнем фестивале! - заявил глава ОКР. -Как известно, Европейский юношеский Олимпийский фестиваль был создан Европейскими олимпийскими комитетами (ЕОК) под эгидой МОК на 19 лет раньше юношеских Олимпийских игр и за 24 года до проведения I Европейских игр. ЕЮОФ - это популярные соревнования для юных спортсменов, представляющих страны Европы. Для многих из Вас это первый шаг на пути к заветным вершинам. Такие соревнования не похожи на другие старты. Поэтому приобретенный в Сараево опыт останется с Вами навсегда и поможет приблизиться к реализации главной мечты.За примером далеко ходить не надо. Участницей предыдущего зимнего ЕЮОФ была Алина Загитова. В турецком Эрзуруме она с огромным преимуществом выиграла турнир фигуристок, а спустя год в Пхенчхане стала олимпийской чемпионкой!"

В этой связи Станислав Поздняков пожелал участникам ЕЮОФ-2019 "достичь не менее достойных высот! А еще - получить удовольствие от уникальной атмосферы этих соревнований и общения со сверстниками из других стран!"