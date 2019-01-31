В школах займутся антикоррупционным просвещением детей

Новости

Европарламент признал Гуайдо и.о. президента Венесуэлы 15:20
В Греции найдены мраморные каменоломни времен Юлия Цезаря 15:15
Шоумен Зеленский вышел в лидеры президентской гонки на Украине 15:13
В Самаре мужчины открыли стрельбу по стае собак и их хозяину 15:13
В Петербурге и Ленобласти "заминировали" ТЦ, школы и больницы 15:11
Volkswagen показал концепт пляжного багги 15:08
Дебошир с севшего в Сочи самолета оказался работником Пулково 15:07
Эксперт оценил реакцию Германии на критику США "Северного потока - 2" 15:03
Видео: В Брянске участник ДТП набросился на врачей "скорой" 14:59
На Южном полюсе нашли уникальное древнее существо 14:51
В Барнауле от воспитателей в частном саду пострадали 14 детей 14:50
Росгвардия получила 64 автомобиля для вневедомственной охраны в Москве 14:48
Ревность девушки оказалась симптомом опасного заболевания 14:48
Роскомнадзор выявил нарушения при проверке BBC 14:39
В Дагестане провели тысячу обысков на предприятиях газопотребления 14:38
Tesla сообщила об убытках в 1 млрд долларов 14:35
Все спортивные объекты готовы к II Европейским играм в Минске 14:30
Ювелирный бал: украшения Dior Haute Joaillerie в Москве 14:25
Японскому журналисту посоветовали изучить итоги Второй мировой войны 14:24
В ЮАР отыскали исчезнувший город Квененг 14:14
Квартиру психиатра из "Битвы экстрасенсов" обокрали на миллион рублей 14:05
В Сочи на два месяца арестовали дебошира рейса в Анталью 14:05
Патриарх Ириней: Власти Черногории предали Сербию 13:54
В Петербурге под "мостом глупости" застряли два грузовика 13:50
В московском метро пассажир открыл стрельбу 13:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
В феврале заработает ряд важных для россиян законов
В феврале заработает ряд важных для россиян законов
31.01.2019 14:07
Рубрика: Общество

В школах займутся антикоррупционным просвещением детей

Текст: Ксения Колесникова

Правительство утвердило программу по антикоррупционному просвещению школьников на 2019 год. Как сообщается в документе, размещенном на портале правовой информации, в образовательных стандартах должны появиться положения, которые позволят сформировать у учеников "нетерпимое отношение к коррупционному поведению".

Фото: Артем Житенев/ РИА Новости Фото: Артем Житенев/ РИА Новости
Фото: Артем Житенев/ РИА Новости

Ответственным за исполнение этой нормы назначено Министерство просвещения. Кроме того, ведомство вместе с Минобрнауки должно разработать концепцию антикоррупционного воспитания (а точнее - формирования у школьников и студентов "антикоррупционного мировоззрения").

С учетом этой концепции в будущем должны обновиться не только ФГОСы, но и основные общеобразовательные программы, и методические рекомендации для учителей. Здесь уже будут активно задействованы и сами регионы, и школы с вузами. А Министерство просвещения должно также разработать примерные рабочие программы учебного предмета "Право".

Фото: iStock
Чиновников не будут наказывать за вынужденные коррупционные нарушения

Что еще важного и нового появится благодаря документу? Например, в течение 2019 года планируется проведение открытых уроков и классных часов с участием сотрудников правоохранительных органов. Общественных акций "в целях антикоррупционного просвещения", активная работа с родителями. Плюс - поощрение студентов, проявивших себя на конференциях, семинарах и других мероприятиях, просвещенных антикоррупционной тематике...

А на портале "Российская электронная школа", который готовится к запуску, будут размещены фильмы "антикоррупционной направленности". На эту же тему в школах, колледжах и вузах будут проводиться лекции, семинары и даже квест-игры. Также планируется конкурс антикоррупционной социальной рекламы, всероссийская конференция для педагогов и другие мероприятия.

Программа разработана в рамках "Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы".  

Общество Образование Правительство Минпросвещения Правительство Минобрнауки Реформа образования Борьба с коррупцией
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД: Угроза масштабного вооруженного конфликта в Венесуэле не миновала
Путин и Лукашенко договорились о скорой встрече
Собянин опроверг слухи о перебоях с завозом продуктов
Чижов заявил об отсутствии препятствий прокладке "Северного потока-2"
Российские моряки, захваченные нигерийскими пиратами, прибыли на родину