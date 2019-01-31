В школах займутся антикоррупционным просвещением детей

Правительство утвердило программу по антикоррупционному просвещению школьников на 2019 год. Как сообщается в документе, размещенном на портале правовой информации, в образовательных стандартах должны появиться положения, которые позволят сформировать у учеников "нетерпимое отношение к коррупционному поведению".

Ответственным за исполнение этой нормы назначено Министерство просвещения. Кроме того, ведомство вместе с Минобрнауки должно разработать концепцию антикоррупционного воспитания (а точнее - формирования у школьников и студентов "антикоррупционного мировоззрения").

С учетом этой концепции в будущем должны обновиться не только ФГОСы, но и основные общеобразовательные программы, и методические рекомендации для учителей. Здесь уже будут активно задействованы и сами регионы, и школы с вузами. А Министерство просвещения должно также разработать примерные рабочие программы учебного предмета "Право".

Что еще важного и нового появится благодаря документу? Например, в течение 2019 года планируется проведение открытых уроков и классных часов с участием сотрудников правоохранительных органов. Общественных акций "в целях антикоррупционного просвещения", активная работа с родителями. Плюс - поощрение студентов, проявивших себя на конференциях, семинарах и других мероприятиях, просвещенных антикоррупционной тематике...

А на портале "Российская электронная школа", который готовится к запуску, будут размещены фильмы "антикоррупционной направленности". На эту же тему в школах, колледжах и вузах будут проводиться лекции, семинары и даже квест-игры. Также планируется конкурс антикоррупционной социальной рекламы, всероссийская конференция для педагогов и другие мероприятия.

Программа разработана в рамках "Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы".