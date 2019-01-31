В Совфеде назвали неконституционной идею о введении платы за выезд из РФ

Сенаторы высказались против предложения ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" ввести сбор в размере 500 рублей для всех, выезжающих из России.

Об этом говорится в письме зампреда комитета Совета Федерации по соцполитике Игоря Фомина в адрес президента ассоциации Рахмана Янсукова, сообщает РБК.

Ранее бизнесмены предложили взимать плату со всех, кто выезжает из РФ, вне зависимости от гражданства, а доход от этого сбора направлять на развитие туристической инфраструктуры. Авторы инициативы оценивают ежегодную выручку в размере 35 миллиардов рублей.

В Совфеде считают, что введение платы означает "ограничение конституционного права на свободный выезд", гарантированного 27 статьей Основного закона. Игорь Фомин напомнил, что в Конституции допускается ограничение гражданских прав и свобод "только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства" (ст. 55).

Сенатор также указал, что власти РФ ведут политику по упрощению визового режима, а введение платы за выезд идет с ней вразрез и будет способствовать сокращению турпотока.

По мнению Игоря Фомина, следует использовать другие способы по развитию внутреннего туризма, в том числе налоговые вычеты за отдых в России. Такая норма действует с 2017 года по инициативе членов Совфеда.