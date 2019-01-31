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31.01.2019 01:05
Рубрика: В мире

В США пять человек стали жертвами морозов

Морозы и снегопады на Среднем Западе США стали причиной гибели пяти человек. Так, в штатах Иллинойс и Мичиган двое мужчин замерзли насмерть. В штате Индиана супружеская пара погибла в ДТП. А в окрестностях Чикаго один мужчина случайно попал под отвальный снегоочиститель.

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По данным американской национальной метеорологической службы, в среду температура воздуха в Миннеаполисе (штат Миннесота) понизилась до минус 33 градусов (с учетом ветра - минус 47). Такие же низкие температуры установились и в других штатах Среднего Запада, пишет ТАСС. Губернатор Иллинойса Джей Роберт Притцкер призвал местных жителей находиться на воздухе не дольше 10-15 минут, чтобы избежать обморожений.

В среду снегопады и морозы стали причиной отмены более двух тысяч авиарейсов в аэропортах Среднего Запада. Еще такое же количество рейсов было задержано. Сильнее всего нарушено воздушное сообщение с двумя международными аэропортами города Чикаго (штат Иллинойс).

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