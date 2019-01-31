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Рубрика: В мире

Канибадам пригласил соседей

Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия № 21(7779)
Встреча руководителей приграничных областей трех стран - Киргизии, Узбекистана и Таджикистана - прошла в городе Канибадам (РТ - Таджикистан). Главы Баткенской, Ферганской и Согдийской администраций - Абиш Халмурзаев, Шухрат Ганиев и Раджаббой Ахмадзода - рассматривали вопросы развития взаимовыгодных связей.
Фото: Пресс-служба правительства КР
Киргизия и Узбекистан надеются вскоре решить вопрос о границе

Как сообщают официальные источники, руководители регионов обсуждали реализацию планов сотрудничества Баткенской (КР) и Согдийской областей (РТ), а также Киргизии и Узбекистана до 2020 года. В документах нашлось много общего, поскольку фактически регионы, относящиеся к разным республикам, так или иначе делят между собой Ферганскую долину и прилегающие к ней территории.

Общие интересы у регионов в первую очередь связаны с развитием экономики. Так, главы трех приграничных областей обсудили тему создания совместных предприятий. Предполагается, что в ближайшее время в этих регионах появятся новые СП, занимающиеся переработкой сельскохозяйственной продукции, а также производством строительных материалов и тканей.

Кстати

Особую важность для приграничных областей имеет и туризм. В Фергане соприкасаются культуры кочевых и оседлых народов, относящихся к разным этническим группам, и, как ожидается, подобное разнообразие может стать изюминкой региона и привлечь большое количество путешественников. Причем не только из дальнего, но и ближнего зарубежья.

В мире экс-СССР Киргизия
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