В Великобритании последняя ночь января может стать самой холодной

В Великобритании ночь на четверг может стать самой холодной за всю зиму. Об этом британцев предупредило метеобюро страны. По его данным, самая низкая температура нынешней зимой фиксировалась на отметке минус 10,8 градуса. И теперь этот рекорд может быть побит.

Такие суровые, по британским меркам, морозы зафиксированы в Шотландии, Северной Ирландии и в северной Англии, пишет РИА Новости. Из-за холодов в среду здесь не работали многие школы. В четверг школьники также останутся дома. В газетах Великобритании сейчас немало фотографий детей, играющих в непривычном для них снегу.

Сказались холода и на работе аэропортов: в Манчестере и в Ливерпуле задерживались десятки рейсов из-за того, что рабочие не успевали очищать взлетно-посадочные полосы от снега и льда.

Зафиксирован в стране и рост ДТП. Непривыкшие к снегам и морозам британцы почти никогда не меняют шины своих автомобилей на зимние, это и привело к многочисленным авариям.