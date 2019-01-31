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31.01.2019 04:11
Рубрика: В мире

В Великобритании последняя ночь января может стать самой холодной

Заснеженные нарциссы в Ливерпуле, Северная Англия, 30 января 2019. Фото: AP Photo/Peter Byrne Заснеженные нарциссы в Ливерпуле, Северная Англия, 30 января 2019. Фото: AP Photo/Peter Byrne
Заснеженные нарциссы в Ливерпуле, Северная Англия, 30 января 2019. Фото: AP Photo/Peter Byrne

В Великобритании ночь на четверг может стать самой холодной за всю зиму. Об этом британцев предупредило метеобюро страны. По его данным, самая низкая температура нынешней зимой фиксировалась на отметке минус 10,8 градуса. И теперь этот рекорд может быть побит.

Фото: AP Photo/Morgan Lee
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Такие суровые, по британским меркам, морозы зафиксированы в Шотландии, Северной Ирландии и в северной Англии, пишет РИА Новости. Из-за холодов в среду здесь не работали многие школы. В четверг школьники также останутся дома. В газетах Великобритании сейчас немало фотографий детей, играющих в непривычном для них снегу.

Сказались холода и на работе аэропортов: в Манчестере и в Ливерпуле задерживались десятки рейсов из-за того, что рабочие не успевали очищать взлетно-посадочные полосы от снега и льда.

Зафиксирован в стране и рост ДТП. Непривыкшие к снегам и морозам британцы почти никогда не меняют шины своих автомобилей на зимние, это и привело к многочисленным авариям.

В мире Европа Великобритания
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