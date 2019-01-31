В Венесуэле задержаны террористы, готовившие покушения на местных политиков

Полиция Венесуэлы арестовала двух подозреваемых в причастности к организации покушений на местных политических и военных деятелей. Речь идет о бывших военнослужащих армии Боливарианского государства. Задержанная группа лиц ранее проникла с территории Колумбии в Венесуэлу и намеревалась совершить ряд громких убийств, передает ТАСС со ссылкой на главы МВД Венесуэлы Нестора Ревероля.

Правоохранители подчеркивают, что действия заговорщиков были направлены на дестабилизацию ситуации в стране. Напомним, что ситуация в Венесуэле обострилась после решения оппозиционного лидера Хуана Гуайдо провозгласить себя президентом страны. Его действия поддержал руководитель США Дональд Трамп. Избранного народом главу Боливарианского государства Николаса Мадуро Вашингтон объявил вне закона и призвал уйти с поста.

Москва призывает стороны к сдержанности и выступает за мирное разрешение кризиса. Российский МИД предостерег зарубежные страны от участия в вооруженном вторжении в Венесуэлу. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что угроза силового сценария по-прежнему остается актуальным.