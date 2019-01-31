Больше года рыбодобывающая отрасль пребывает в тревожном ожидании из-за перспективы возвращения к аукционам вместо ныне действующего "исторического принципа" распределения квот на вылов водных биологических ресурсов. Аукционы уже практиковались в начале 2000-х и оставили о себе самую недобрую память. Рыбацкое сообщество решительно настроено против передела отрасли. Убедительные доказательства тому дали посвященные этим проблемам совещание в Совете Федерации и заседание Общественного совета при Росрыболовстве.

Сегодня своим мнением делится депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Алексей Веллер. Мурманчанин, в прошлом глава муниципального образования г. Мурманск, он не понаслышке знаком с проблемами отрасли и настроениями рыбаков.

У "исторического принципа" в отрасли очень много сторонников. Почему рыбаки так его отстаивают?

Алексей Веллер: Меня ситуация в рыбодобывающей отрасли весьма настораживает. Передел рынка, отрасли - звучит настораживающе. На сегодняшний день квоты, закрепленные по историческому принципу, действительно давали рыбодобывающим предприятиям возможность строить свою долгосрочную хозяйственную политику. Когда несколько лет назад было принято решение 20 процентов исторической квоты направить на перераспределение, на инвестиции, это было понятным, логичным решением. Потому что стимулировало в первую очередь нашу судостроительную отрасль, во вторую - развитие рыбопереработки на берегу, то есть укрепляло береговую инфраструктуру. Здесь были понятны экономические стимулы.

Сегодня, когда речь идет о том, чтобы еще 50 процентов оставшейся исторической квоты изъять у компаний и направить исключительно на аукционы, это вызывает очень большое сомнение в эффективности предполагаемых шагов. Почему? Мы подорвем принцип долгосрочного хозяйственного планирования существующих рыбодобывающих компаний. Смотрите, инвестиции в строительство нового судна - это очень большие деньги. Окупаемость судна - не менее 8-10 лет. Срок службы рыбодобывающего судна - порядка 25 лет. И когда ты не уверен в том, что у тебя будет твой основной актив, то есть право на добычу водных биологических ресурсов, весьма сомнительной становится целесообразность таких долгосрочных финансовых вложений. Я уже не говорю о том, что банки будут иначе финансировать, кредитные ставки станут другими для этих заемщиков.

Для понимания и простого сравнения. Давайте взглянем на сельскохозяйственное производство. Земля, на которой выращивают полезные продукты, находится у землепользователя либо в праве собственности, либо на условиях долгосрочной аренды с правом приоритетного продления этой аренды. Кто бы ухаживал за землей, если бы каждые 3-5 лет право пользования этим земельным участком выставлялось на аукцион? Нонсенс. Это очень корректное сравнение. Потому что в той и другой отрасли средства производства - это суда, комбайны. Но есть и актив. Для земледельца - земля, для рыбака - водный биологический ресурс. Когда у тебя нет понимания, что ты можешь долгосрочно пользоваться этим водным биологическим ресурсом, возникает огромное количество проблем.

Есть угроза разрушить отрасль и не создать ничего нового

Второй момент. Заявляется о необходимости пополнения бюджета. Разделяю эту позицию. Более того, считаю, что плата, которую взимает государство за пользование водными биологическими ресурсами, недостаточно высокая. И вот эту плату действительно целесообразно поднять. Более того, знаю позицию многих крупных игроков-рыбопромышленников. Они вполне разделяют эту позицию, потому что эта плата не пересматривалась много лет.

Рыбаки уверены, что аукционы не могут помочь развивать конкуренцию в отрасли. Они правы?

Алексей Веллер: Тезис о том, что рыбопромышленная отрасль относительно закрытая и в нее не могут прийти новые игроки, и нет конкуренции, не совсем верен. Потому что при сегодняшнем действующем законодательстве новые игроки могут появиться в этой отрасли и путем приобретения вновь образующихся квот, и путем приобретения на аукционе части квот, которые государство забирает у недобросовестных компаний. Путем участия в инвестиционных аукционах или же, наконец, путем приобретения существующих компаний. Так что возможности прихода на рынок новых игроков существуют. А то, что сегодня предлагается, боюсь, сломает сложившийся порядок. И как бы не получилось, как часто бывает: хотели как лучше, а получилось как всегда. Мы разрушим ту отрасль, которая на сегодня достаточно эффективно работает и в которой трудятся порядка 200 тысяч человек по стране. И при этом не создадим ничего нового. Не появится у нас новых компаний, у которых есть современный рыболовецкий флот, который готов завтра выйти в море. Соответственно, крупные финансовые игроки, скупая на аукционах квоту, будут заставлять работать те же компании, но на значительно худших финансовых условиях. Ни о каком реальном развитии материально-технической базы в этой отрасли не будет и речи.

Эксперты не раз говорили о неубедительности доводов в пользу широкого внедрения аукционов. А ваше мнение?

Алексей Веллер: Наиболее активно тема квот стала обсуждаться после того, как Федеральная антимонопольная служба выпустила свой доклад летом прошлого года по итогам 2017-го. Должен сказать, что меня этот документ абсолютно не убедил. Там не приведены конкретные цифры, сделаны чрезвычайно странные выводы. К сожалению, в последнее время сталкиваюсь с практикой, когда ФАС на федеральном и региональном уровнях публикуют документы, которые не подтверждены серьезными экономическими исследованиями. Складывается впечатление, что ФАС становится инструментом в борьбе либо хозяйственных интересов, либо политических. Это тоже настораживает. Поэтому я с большой настороженностью отношусь к идеям по изменению наделения квотами рыбодобывающих компаний, которые сегодня рассматриваются.

Понимаете, сегодня чехарды в законодательстве нет. Хотелось бы, чтобы и не возникла. Но риск очень высок. Происходящее действительно напоминает передел отрасли. Только вот целей, о которых заявляется, достичь вряд ли удастся. А вот угроза слома порядка, потерь - она просматривается. Ради чего? Чтобы кто-то мог сконцентрировать финансовые резервы и выиграть на аукционе большой объем водных биоресурсов? И чтобы потом заставить существующие компании за бесценок отлавливать рыбу и морепродукты? Если ради этого, давайте так и скажем.