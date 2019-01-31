Если родители годами гнули спину на семейных грядках, то эти сотки для детей становятся практически родными. Но вот беда - положенных документов на огород может не оказаться, и нотариус наследнику в оформлении грядок - откажет.

Люди всю жизнь гнут спину на родном огороде и редко когда задумываются о его юридическом статусе... Фото: Виктор Воног / ТАСС

Желание получить в наследство ставший родным огород заставило нашу героиню пройти не только кабинет нотариуса, но несколько судов. Причем не только местных, но и Верховный суд страны. В итоге упорная женщина победила.

Наша история началась с иска гражданки к муниципальной власти в одном из районов Ленинградской области. Истица просила суд признать за ней право собственности на участок в шесть соток в Приозерском районе области. Суду гражданка рассказала, что землю под огород получил ее отец по решению исполкома сельского совета еще в 1991 году. Как раз под огород. Спустя 16 лет он все свое имущество завещал дочери, а еще через год - умер.

При оформлении наследства его дочь столкнулась с тем, что нотариус в оформлении прав на отцовский огород ей отказал, объяснив это отсутствием правоустанавливающих документов на землю. Областной суд с таким решением согласился. Пришлось истице дойти до Верховного суда.

Там дело изучили и отменили оба решения местных судов - и районного, и областного.

По материалам суда видно, что спорными оказались шесть соток, имеющих кадастровый номер. Земля огорода относится к землям населенных пунктов с разрешенным использованием - под огород.

Сельский совет в 1991 году выделил участок отцу истицы, как сказано в документах, под огород и без права возведения каких-либо строений. Истица, имея завещание, не смогла оформить у нотариуса огород на себя из-за отсутствия документов.

Районный суд, отказывая гражданке, исходил из того, что участок дали ее отцу во временное пользование. Значит, у нее не возникло постоянного бессрочного пользования или пожизненного наследуемого владения. Поэтому и оснований закрепить за ней участок в порядке наследования - нет.

Апелляция с этим согласилась. А вот Верховный суд сказал, что эти решения приняты "с нарушением норм морального права и согласиться с ними нельзя".

Судебные решения были приняты "с нарушением норм морального права"

Вот аргументы высокого суда. По 1112-й статье Гражданского кодекса в состав наследства входят вещи, принадлежащие наследодателю на день открытия наследства. В 1181-й статье того же кодекса сказано, что принадлежащие наследодателю на праве собственности участок или право пожизненного наследуемого владения участком входит в состав наследства и наследуется на общих основаниях.

Когда мужчине предоставляли землю под огород, действовал Земельный кодекс РСФСР. В нем есть 6-я статья, в которой сказано, что земли, находящиеся в государственной собственности, могут передаваться гражданам советами народных депутатов в пользование, пожизненное наследуемое владение и собственность, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Есть Закон "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" (N137 от 25 октября 2001 года). Там сказано, что если участок до введения в действие Земельного кодекса был выделен для личного подсобного хозяйства или садоводства с огородничеством, то человек, обладающий таким участком, вправе зарегистрировать право собственности на него.

Если в акте или другом документе, удостоверяющем право человека на участок, предоставленный ему для личного хозяйства до введения в действие Земельного кодекса, не указано право, по которому этот участок предоставлен, то он считается предоставленным гражданину на праве собственности. Исключение - если по закону землю вообще не могут отдать в собственность.

Из нашего дела видно, что сельский совет в 1991 году гражданину дал участок, но никаких сведений о виде права, по которому дали сотки, - нет. В таком случае, как заявил Верховный суд, следует считать, что участок предоставлялся гражданину на праве собственности, если по федеральным законам нет ограничений для того, чтобы предоставить такие сотки в частную собственность.

По мнению Верховного суда РФ, местному суду для правильного решения спора следовало установить, есть или нет предусмотренные законом ограничения, чтобы отдать участок в частную собственность. Но в нарушение Гражданского процессуального кодекса РФ (статья 56) это обстоятельство не было определено как юридически значимое. Хотя именно от этого зависело применение к нашему спору статей 1112 и 1181 Гражданского кодекса.

Верховный суд решил - спор должен быть пересмотрен в соответствии с его разъяснениями.