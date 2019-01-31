Новости

В России изменят методику оценки бедности 08:53
Шубу, похищенную параллельно с картиной Куинджи, до сих пор не нашли 08:47
В Хабаровском крае возбуждено дело о гибели матери и детей при пожаре 08:46
Сахалинские энергетики готовятся к борьбе с циклоном 08:42
Названы самые опасные для вождения страны 07:28
Россияне смогут узнать свой кредитный рейтинг 07:17
В Хабаровском крае произошла вспышка ящура 07:10
Темпы роста ВВП Германии могут значительно снизиться в текущем году 07:09
Галкин ответил на претензии Ахеджаковой 06:52
В США попытались напасть на автоколонну делегации из Китая 06:44
В Иркутской области четыре человека погибли в ДТП с маршруткой 06:40
Подарившая дочь знакомой хабаровчанка получила срок 06:36
Токио опротестовал действия российской таможни на Курилах 06:31
Два человека погибли при взрыве в отеле на северо-востоке Китая 06:28
В Хабаровском крае при пожаре погибла женщина с тремя детьми 06:23
На Камчатке "закипел" вулкан Шивелуч 06:17
Британский депутат отправлена в тюрьму за противодействие правосудию 05:45
В США избившего сенатора мужчину оштрафовали на полмиллиона долларов 05:20
Режим ЧС ввели на мусорном полигоне под Читой после пожара 05:10
Самолет ВМС США провел разведку вблизи авиабазы Хмеймим в Сирии 04:57
Мадуро потратит миллиард евро на благоустройство Венесуэлы 04:41
В Якутии нетрезвая работница школы покусала полицейского 04:11
В Великобритании последняя ночь января может стать самой холодной 04:11
Погода нарушила движение на дорогах Хабаровского края и Сахалина 04:09
Массовое ДТП произошло на Киевском шоссе в Москве 03:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
31.01.2019 07:39
Рубрика: В мире

Информаторов защитят

Разрабатываются меры безопасности для людей, сообщивших о коррупции
Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия № 21(7779)
Коррупция подрывает доверие людей к госструктурам. Фото: Влад Ушаков Коррупция подрывает доверие людей к госструктурам. Фото: Влад Ушаков
Коррупция подрывает доверие людей к госструктурам. Фото: Влад Ушаков
Гарантии безопасности, анонимность и вознаграждение готовы предоставить власти Киргизии гражданам, сообщившим о коррупции. Соответствующий закон подписал президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Парламент одобрил документ в конце декабря.

Закон о защите лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях, призван способствовать усилению борьбы с преступностью в среде чиновников. Документ предполагает, что граждан, уличивших взяточников и казнокрадов, возьмут под охрану. Информация о них станет тайной, раскрыть которую можно только по решению суда.

Защиту власти обещают предоставить не только разоблачителю, но и его близким. Причем в некоторых случаях речь может идти не только о физической безопасности, но и карьерах граждан. Обличителя нельзя будет уволить, понизить в должности или привлечь к дисциплинарной ответственности в течение нескольких лет. Однако если факты, изложенные правоохранителям, не подтвердятся, все меры защиты отменят.

Фото: 24.kg
В Киргизии объявили о переходе в новое правовое пространство

Закон предполагает выплату вознаграждения сообщившим о нечистых на руку чиновниках. Разоблачители могут рассчитывать на получение части средств, возмещенных в результате пресечения коррупции. По некоторым данным - на сумму до миллиона сомов.

- Борьба с коррупцией - приоритетное направление государственной политики, - утверждает президент республики Сооронбай Жээнбеков. - Основополагающие принципы этой политики - верховенство закона, справедливость и неотвратимость наказания.

Документ, вместе с тем, прошел довольно трудный и тернистый путь. В первоначальном виде он был разработан еще три года тому назад, принят парламентом в 2016-м, однако позже законопроект вернули на доработку. Глава республики, пост которого в тот момент занимал Алмазбек Атамбаев, посчитал, что законодателям необходимо устранить некоторые противоречия. В частности, депутаты предусмотрели меры защиты только в отношении государственных или муниципальных служащих, тогда как остальные категории граждан были гарантий безопасности лишены.

Досье "РГ"

В 2018 году органами прокуратуры республики возбуждено 754 уголовных дела по фактам коррупции. Надзорным структурам удалось вернуть в государственную казну 680 миллионов сомов в качестве возмещения ущерба.

По данным Нацстаткома, самыми коррумпированными ведомствами жители Киргизии считают таможню, Госслужбу исполнения наказаний, минздрав, МВД и минтранспорта и дорог. Менее всего коррупции, по мнению граждан КР, в местных госадминистрациях и аппаратах полномочных представителей правительств в областях, госагентстве молодежи, физкультуры и спорта, а также госкомитете информационных технологий и связи.

В мире экс-СССР Киргизия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Совфеде отреагировали на поздравления Трампа в адрес Гуайдо
Песков ответил на слова Порошенко о "холодном мире"
Первый Ту-160М поступит в войска в 2021 году
Мэр Риги опроверг сообщения о своем задержании
После пропажи капитана "Норда" на Украине завели дело об убийстве