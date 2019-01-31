Гарантии безопасности, анонимность и вознаграждение готовы предоставить власти Киргизии гражданам, сообщившим о коррупции. Соответствующий закон подписал президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Парламент одобрил документ в конце декабря.

Закон о защите лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях, призван способствовать усилению борьбы с преступностью в среде чиновников. Документ предполагает, что граждан, уличивших взяточников и казнокрадов, возьмут под охрану. Информация о них станет тайной, раскрыть которую можно только по решению суда.

Защиту власти обещают предоставить не только разоблачителю, но и его близким. Причем в некоторых случаях речь может идти не только о физической безопасности, но и карьерах граждан. Обличителя нельзя будет уволить, понизить в должности или привлечь к дисциплинарной ответственности в течение нескольких лет. Однако если факты, изложенные правоохранителям, не подтвердятся, все меры защиты отменят.

Закон предполагает выплату вознаграждения сообщившим о нечистых на руку чиновниках. Разоблачители могут рассчитывать на получение части средств, возмещенных в результате пресечения коррупции. По некоторым данным - на сумму до миллиона сомов.

- Борьба с коррупцией - приоритетное направление государственной политики, - утверждает президент республики Сооронбай Жээнбеков. - Основополагающие принципы этой политики - верховенство закона, справедливость и неотвратимость наказания.

Документ, вместе с тем, прошел довольно трудный и тернистый путь. В первоначальном виде он был разработан еще три года тому назад, принят парламентом в 2016-м, однако позже законопроект вернули на доработку. Глава республики, пост которого в тот момент занимал Алмазбек Атамбаев, посчитал, что законодателям необходимо устранить некоторые противоречия. В частности, депутаты предусмотрели меры защиты только в отношении государственных или муниципальных служащих, тогда как остальные категории граждан были гарантий безопасности лишены.

Досье "РГ"



В 2018 году органами прокуратуры республики возбуждено 754 уголовных дела по фактам коррупции. Надзорным структурам удалось вернуть в государственную казну 680 миллионов сомов в качестве возмещения ущерба.



По данным Нацстаткома, самыми коррумпированными ведомствами жители Киргизии считают таможню, Госслужбу исполнения наказаний, минздрав, МВД и минтранспорта и дорог. Менее всего коррупции, по мнению граждан КР, в местных госадминистрациях и аппаратах полномочных представителей правительств в областях, госагентстве молодежи, физкультуры и спорта, а также госкомитете информационных технологий и связи.