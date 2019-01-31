Возобновился рост числа работников в теневом секторе экономики

В России уменьшилось количество россиян, работающих в "тени", то есть получающих зарплату в конвертах, не платящих налоги и за которых работодатели не делают отчисления в государственПо итогам трех кварталов 2018 года рост занятости в неформальном секторе экономики возобновился, сообщили во ВНИИ труда. Но за счет россиян, для которых эта работа была единственной.ные внебюджетные фонды.

В то время как количество тех, кто рассматривал эту занятость в качестве дополнительной к основной работе, уменьшилось. Это связано с тем, что продолжающийся с 2017 года рост заработных плат позволил многим отказаться от дополнительного заработка "в конвертах", отмечают во ВНИИ труда. Всего в неформальном секторе в третьем квартале 2018 года работали 15,2 миллиона человек. Это больше, чем в 2017 году.

По данным ВНИИ труда, в 2017 году число людей, занятых в неформальном секторе, уменьшилось по сравнению с 2016 годом более, чем на один миллион человек, прервав тенденцию ежегодного прироста "теневых" работников. Таким образом, в 2017 году в неформальном секторе трудились 14,3 миллиона человек или 20 процентов занятых в экономике страны. При этом для 93,3 процента из них занятость в неформальном секторе была единственной работой.