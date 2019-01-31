Все спортивные объекты готовы к II Европейским играм в Минске

Все спортивные объекты к II Европейским играм , которые пройдут 21-30 июня в Минске, находятся в высокой степени готовности. Об этом сообщил на пресс-конференции начальник управления по коммуникациям, связям с общественностью и СМИ дирекции игр Алексей Богданович.

"Все спортивные объекты уже готовы. Последним был сдан спортивно-стрелковый комплекс имени С.К.Тимошенко, где недавно прошли республиканские соревнования. Минск - удобная площадка для II Европейских игр, так как в столице Беларуси уже проходили на спортивных аренах крупные международные старты. Представители Европейский олимпийских комитетов были приятно удивлены, что объекты задолго до начала игр находятся в высокой степени готовности", - рассказал Алексей Богданович. Он отметил, что во время игр в Минске будут работать четыре фан-зоны.

Главной площадкой во время праздника станет территория возле Дворца спорта, которая будет работать с 19 по 30 июня и включит в себя зоны общественного питания, атрибутики, ярмарку народных промыслов, презентационные площадки областей Беларуси. Также фан-зоны разместятся возле комплексов "Минск-Арена" и "Чижовка-Арена", стадиона "Динамо".

Здесь организуют выездную торговлю блюдами национальной кухни и белорусских сувениров.

Между тем, как рассказал начальник управления по маркетингу, коммерческим вопросам и рекламе дирекции игр Максим Кошкалда, около 70 видов сувенирной продукции изготовят к II Европейским играм в Минске.

Дирекция заключила договоры с более чем 20 официальными лицензиатами и более 20 продовольственными лицензиатами, которые уже в начале марта будут готовы представить свою продукцию в продажу.

"Часть лицензионной продукции уже поступила в продажу: кружки, памятные магниты. Проверяли спрос на сувенирную продукцию во время чемпионата Европы по фигурному катанию в Минске. Эта продукция пользовалась повышенным спросом. Отмечу, сувениры во время II Европейских игр планируется продавать в 25 точках деревни атлетов и четырех фан-зонах игр", - рассказал Максим Кошкалда. Он добавил, что сувенирная продукция будет произведена белорусскими предприятиями, акцент на качестве и доступности цены.

Также Кошкалда добавил, что на II Европейские игры продано 20 тысяч 350 билетов. "Уже реализовано 20 тысяч 350 квитков любителям спорта из 28 стран мира. Всего доступно около 381 тысячи билетов на 120 сессий игр. Самым загруженным днем станет 25 июня, тогда пройдет 18 спортивных мероприятий. Это будет шоу мирового уровня с приглашением известных артистов", - рассказал Максим Кошкалда.

Он отметил, что основные покупатели билетов - белорусы, россияне, граждане Германии, Ирландии, Литвы и Польши, передает БЕЛТА.

В программе II Европейских игр будут проведены соревнования по 15 видам спорта, причем в восьми из них состязания станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио (Япония). На мультиспортивном форуме в Минске соревнования по бадминтону, боксу и дзюдо пройдут в статусе чемпионатов Европы. Всего будет задействовано 12 спортивных объектов, включая крупнейшие - национальный олимпийский стадион "Динамо", "Минск-Арена", "Чижовка-Арена", Дворец спорта. Более 4 тысяч спортсменов из 50 стран разыграют 199 комплектов наград.