Вышел в свет альбом "Патриарх Кирилл. 10 лет Первосвятительского служения"

В большом полноформатном томе - хроника главных событий патриаршего служения Святейшего Кирилла от интронизации до наших дней в документах и фотографиях. Тут и архив новостей и официальных сообщений, выдержки из проповедей, сообщений и докладов Святейшего Патриарха по самым острым и актуальным вопросам жизни Церкви и общества, репортажи о первосвятительских поездках главы Русской православной церкви.

И, конечно, фотографии. В книге, изданной на высочайшем полиграфическом уровне - десятки и сотни снимков из архивов пресс-службы Святейшего, издательства Московской Патриархии, музеев Московского Кремля, работы российских фотографов Олега Варова, Владимира Ходакова, Виктора Корнюшина, Игоря Палкина. За 10 лет активной - а со Святейшим Кириллом, человеком неустанного служения Церкви и людям, может быть только так - работы рядом с Патриархом каждый из фотографов сформировал целый архив снимков Предстоятеля - в поездках по храмам и монастырям, на богослужениях и в моменты общения с паствой, на конференциях и встречах с главами государств.

По стране сегодня восстанавливаются и строятся десятки храмов и монастырей, Церковью ведется активная социальная работа, Святейший с самых высоких трибун говорит о физическом и духовном здоровье нации.

- Я вижу, как меняется жизнь людей, их отношение к Церкви, - говорит Предстоятель. - Вижу, как изменилось принципиально понимание роли Церкви в жизни нашего народа и нашего общества.

Все это во многом - заслуга Святейшего Кирилла. Его служение продолжается - а значит, будет, о чем писать и что снимать для следующих книг о нем.