Наступивший год российские граждане предполагают прожить без потрясений. Как показал опрос, проведенный "Левада-центром", три четверти молодых и две трети людей среднего возраста смотрят в 2019-й с надеждой. Тревогу испытывает десятая часть опрошенных молодых людей, неуверенность - более 15 процентов. У старших иная картина. Своей тревогой делятся 19-23 процента респондентов, о неуверенности сообщают 13-15. Подавляющее большинство (67 процентов) считают, что в 2019 году стране не грозят массовые столкновения на национальной почве. Почти половина (48 процентов) не ожидают массовых волнений и протестов. По мнению руководящих работников (78 процентов) и половины обывателей, возможны "громкие коррупционные скандалы и отставки министров". В том, что не будет войны, уверены 66 процентов, 19 не разделяют этого оптимизма.

Относительно спокойные прогнозы граждан на 2019 год вполне коррелируются с показателями их доверия властям. По опросу ВЦИОМ, проведенному с 14 по 20 января методом телефонного интервью, рейтинг доверия Владимиру Путину за неделю снизился до 32,8 процента, при этом деятельность президента России как института государственной власти одобряют 62 процента опрошенных. В рейтинге доверия политикам второе место удерживает министр обороны Сергей Шойгу (13,4 процента), третье - глава МИД Сергей Лавров (13,1). Положительно оценили работу премьер-министра Дмитрия Медведева 33,7 процента респондентов, в целом кабинета министров - 37,7. Электоральный рейтинг партии "Единая Россия" составил 32,7 процента, КПРФ - 16,3, ЛДПР - 12, "Справедливой России" - 6,3.

Наступивший год российские граждане предполагают прожить без потрясений

Вместе с тем социологи отмечают снижение социального самочувствия россиян. В целом довольны жизнью 46 процентов граждан, недовольны - 23. Еще 30 процентов частично согласны и с первыми, и со вторыми. Своим материальным положением сегодня удовлетворены 14 процентов граждан. Большинство опрошенных (61 процент) называют свое материальное положение средним. Четверть респондентов заявили о недовольстве своим материальным положением.

Социологи связывают ухудшение социального самочувствия россиян с проведенной корректировкой пенсионного законодательства, а также с ростом цен на горючее. Но массового протестного движения социологи не ожидают. "От декларируемой готовности к протесту граждане не переходят к реальному "бунту", - говорит президент фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов. - А у выступлений, которые есть, не появилось истории успеха. Пока они идут активно, но рутинно, не конвертируясь в мощное социально-политическое движение. Поэтому шанс на то, что декларируемая кем-то готовность к протесту так и останется нереализованной, определенно существует".

По более раннему опросу "Левада-центра", большинство российских граждан (52 процента) вообще не готовы лично участвовать в политике. Желание держаться подальше от политики большинство респондентов объясняют тем, что "политика не для рядовых граждан, политикой занимаются власти" (30 процентов), "ничего не понимают в политике" (26), заняты своими повседневными делами (25), а также тем, что "ничего изменить нельзя" (23). Кроме того, 15 процентов опрошенных полагают, что "политика - грязное дело". Есть и менее распространенные ответы: 6 процентов боятся выделиться, 5 процентов опасаются преследования властей. Не вступая в контакты с властью и "полагаясь только на себя", живет 61 процент опрошенных. Считают, что их жизнь во всем зависит от власти, 24 процента, и 9 процентов опрошенных заявили, что добиваются от власти того, что им нужно, вступая с ней в контакт. "Граждане ориентированы на патернализм со стороны государства, но при этом предпочитают минимизировать свои контакты с представителями власти, - говорит политолог Константин Калачев. - Люди не видят прямой связи между результатами выборов и переменами, которые касаются их лично".

Большинство жителей страны по-прежнему считают, что улучшение жизни может быть достигнуто без их участия

Во многом ожидаемыми всякий раз оказываются и результаты опросов о гражданских правах. Например, четверть россиян считают, что в некоторых случаях ради интересов государства можно согласиться с ущемлением прав граждан, а 10 процентов готовы поставить государственные интересы выше прав отдельного человека. По данным другого опроса (его проводил фонд "Общественное мнение"), более 90 процентов россиян не проявляли в последние два года никакой политической или гражданской активности. А именно - 95 процентов опрошенных не состояли в партиях и не собирали подписи в поддержку какого-либо политика, 94 процента не агитировали за или против какой-нибудь законодательной инициативы и чуть более 90 процентов не были ни наблюдателями на выборах, ни добровольцами или волонтерами, не участвовали ни в деятельности НКО, ни в каких-либо массовых акциях. Гражданская активность (ее лучше назвать общественной) проявляется только при решении бытовых проблем по месту жительства. Так, на вопрос, готовы ли вы принять участие в очистке от мусора соседней лесопарковой зоны, положительно ответили 88 процентов респондентов. Как выяснилось, люди ощущают ответственность за происходящее в зависимости от социальной дистанции, отделяющей их от объекта. Чем длиннее дистанция, тем ответственность ниже. Например, 77 процентов опрошенных чувствуют ответственность за происходящее на ближней социальной дистанции - в своем доме, дворе. За происходящее на средней социальной дистанции - в родном городе, селе - чувствуют ответственность около половины россиян, а за происходящее в стране - 41 процент. Что, в общем, неудивительно: 87 процентов граждан считают, что не могут влиять на принятие государственных решений в стране, а 81 процент не видит возможности путем голосования улучшить что-то в своем регионе. Большинство жителей страны по-прежнему считают, что желаемое улучшение жизни может быть достигнуто без их участия. И при этом с надеждой смотрят в завтрашний день.