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Рубрика: Власть

Законопроект о паллиативной помощи усовершенствуют

Текст: Татьяна Замахина
Неизлечимо больные пациенты смогут оставаться с родными и близкими и при этом получать полноценную поддержку государства. Законопроект о паллиативной помощи готовится в Госдуме ко второму чтению. Предстоит продумать немало моментов - в частности, работу в этой сфере платных клиник.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Нововведения, предложенные по поручению президента, призваны защитить тяжелобольных людей от страданий, дать им возможность в последние годы жизни находиться дома, а не в больнице. И при этом получать большой спектр помощи - от избавления от боли (для этого смогут применяться и наркотические препараты) до психологической поддержки и необходимого ухода.

Фото: Pixabay
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Только в следующем году на развитие паллиативной помощи предполагается выделить более 4 млрд рублей. Эти деньги пойдут как на обеспечение больных лекарствами, так и на приобретение медицинского оборудования, которое будет использоваться на дому.

Специально будут созданы выездные патронажные службы. При этом тяжелобольные смогут получать лекарства бесплатно не только лежа в больнице, как это было ранее, но и по месту жительства в дневном стационаре.

"Принятие этого закона ждут наши граждане, - уверен председатель Госдумы Вячеслав Володин. - Люди должны быть уверены, что они не останутся один на один со своей болью".

Законопроект будет доработан ко второму чтению. Срок предоставления поправок установлен до 14 февраля, заявил спикер ГД на заседании Совета по законотворчеству, на которое был вынесен документ. Закон о паллиативной помощи может быть принят уже до конца этого месяца, добавил он.

Это должен быть закон не рамочный, а прямого действия, подчеркнул Вячеслав Володин. Минимизировать нормы, требующие разработки правительством подзаконных актов, нужно для того, чтобы на местах не ждали установок от правительства, а напрямую руководствовались бы нормами закона и отвечали за его выполнение, пояснил спикер.

Кроме того, спикер выразил уверенность, что при принятии закона важно учесть лучший зарубежный опыт. Отдельно он остановился на вопросах подготовки квалифицированных медицинских и научных кадров для оказания помощи тяжелобольным.

Участники заседания поддержали предложение Володина провести 11 февраля в Госдуме большие парламентские слушания перед вторым чтением законопроекта.
Экспертное сообщество, кроме того, внесло ряд предложений. В частности, глава Общественной палаты Валерий Фадеев заявил, что "ни в коем случае нельзя организовывать работу в регионах без участия некоммерческих организаций". Ведь именно в коммерческом секторе находится "нерв" деятельности по оказанию паллиативной помощи, уверен он. По мнению Фадеева, "есть риски, что деньги выделят, отправят в регионы, местные чиновники накупят какого-нибудь оборудования и отчитаются".

Фото: REUTERS
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Директор столичного Центра паллиативной помощи Анна Федермессер предложила депутатам уточнить ряд формулировок. Кроме того, на заседании был поднят вопрос о том, что должно быть регламентировано оказание этой помощи платными структурами, рассказала эксперт.

Сама Федермессер считает, что платная клиника заинтересована в извлечении прибыли, а извлекать прибыть из умирающего человека - "это не просто безнравственно, это недопустимо до того момента, пока стопроцентно потребность не будет удовлетворена за госденьги". Только тогда, когда 100 процентов нуждающихся будут получать эту помощь за бюджетные средства, можно паллиативную помощь внедрять в платные клиники, заявила директор центра. При этом нельзя запрещать частным клиникам ее оказывать, но надо предотвратить навязывание лишних услуг, добавила она.

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