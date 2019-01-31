Жертвами ударов коалиции в Сирии стали более тысячи мирных жителей

В Сирии более одной тысячи мирных жителей погибли в результате бомбардировок авиации международной коалиции во главе с США в период с 2014 по 2018 годы.

По официальным данным, во время налетов погибли 1190 человек. При этом самолеты США и союзников осуществили более 32 тысяч боевых вылетов, передает РИА Новости.

Ранее сирийские дипломаты обратились в ООН с требованием остановить удары коалиции. Официальное письмо было направлено в адрес генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша и в Совбез ООН.