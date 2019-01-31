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Рубрика: В мире

Чаще влюбляются в россиян

Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия № 21(7779)
Решаясь на брак с гражданином другой страны, киргизстанцы чаще всего отдают предпочтение россиянам. Данные об этом приводит Государственная регистрационная служба (ГРС) республики.

- За последние восемь лет зарегистрировано свыше 17,6 тысячи браков киргизстанцев с гражданами других стран, - заявила глава ГРС Алина Шаикова.

Фото: Темир Сыдыкбеков
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По оценкам ведомства, только в прошлом году между гражданами Киргизии и других стран было заключено 1762 брака. Треть из них (582) - с гражданами России. Каждый четвертый брак (409) - с подданным Узбекистана. 192 семьи - с представителями Таджикистана, остальные - с обладателями паспортов других стран. При этом с гражданами Китая, вопреки слухам и уверениям оппозиции, заключено всего 18 брачных союзов. Большинство упомянутых представителей КНР - этнические киргизы.

- Думаю, с гражданами России происходит то же самое, - полагает премьер Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев. - Как известно, многие наши мигранты получили гражданство Российской Федерации, а сюда приезжают жениться. Но даже если человек другой национальности, не надо делать из этого трагедию. А если они образованные и вносят вклад в нашу экономику, то мы должны их поддерживать.

Вместе с тем

Вопрос о браках киргизстанцев с гражданами Китая обсуждался на заседании правительства. Поднять его на этом уровне решили после появления слухов о том, что граждане КНР массово переселяются на Тянь-Шань, к чему апеллировала внесистемная оппозиция.

В мире экс-СССР Киргизия
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