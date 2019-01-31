Под видом модного аксессуара пыталась нелегально вывезти в Индию около 300 грамм золота киргизстанка. Незадачливую контрабандистку задержали в аэропорту "Манас" во время прохождения таможенного контроля.

Скромно одетая женщина, у которой изъяли нелегальный груз, мало чем отличалась от других пассажиров, ожидающих регистрации на рейс Бишкек-Дели. Сотрудники Государственной таможенной службы (ГТС) Киргизии обратили внимание на сумочку гражданки, которая держалась на толстых цепочках. Женщину попросили пройти для дополнительного осмотра, в ходе которого выяснилось: цветной металл, украшавший сумочку, - золото.

По факту попытки нелегального вывоза драгметалла Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями КР возбудила уголовное дело. В ходе расследования силовики быстро нашли мастерскую, "озолотившую" аксессуар, и ювелира, которому принадлежала идея подобной маскировки. Сейчас правоохранительные органы проверяют причастность задержанной к другим фактам нелегального вывоза драгметаллов из Киргизии.

Кстати



Пресеченная попытка контрабанды - не единичный случай, когда драгметаллы незаконно вывозятся из Киргизии в другие страны, в частности в Индию. К примеру, в августе 2017 года в аэропорту Нью-Дели задержали гражданок КР, которые нелегально ввезли в Индию почти восемь килограммов золота. Женщины сбыли товар ювелирам и пытались вернуть обратно в Киргизию с миллионом долларов наличными. Купюры были упакованы в обычную дорожную сумку.