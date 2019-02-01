14 февраля (четверг) в 12:00 в медиацентре "Российской газеты" состоится экспертный совет на тему: "Снижение административной нагрузки на застройщиков, оптимизация нормативно-правовой базы и порядок регулирования деятельности в сфере строительства".

В рамках экспертного совета будут обсуждаться следующие вопросы:

• избыточность и несогласованность требований к содержанию, подготовке и согласованию документов, необходимых для создания объекта капитального строительства, как объекта недвижимости;

• регулирование градостроительной деятельности в границах зон с особыми условиями территории с учетом особенностей переходного периода;

• информационное взаимодействие в электронной форме при предоставлении государственных услуг и исполнении государственных функций в сфере строительства.

На заседание приглашены ответственные работники министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, министерства экономического развития Российской Федерации, правительства Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области по вопросам градостроительной политики и строительства, а также депутаты профильных комитетов Государственной думы и Совета Федерации Федерального Собрания Российской и представители профессионального сообщества строительного комплекса России.

Справка: экспертный совет проводится во исполнение решений заседания Государственного совета Российской Федерации, посвященного вопросам развития строительного комплекса и совершенствования градостроительной деятельности.