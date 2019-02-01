145 лет исполняется со дня рождения Евгения Замятина

Он выучился на инженера-кораблестроителя и проектировал ледоколы, хотя с четырех лет уже читал Гоголя. Он заложил свою школьную золотую медаль, дружил с Горьким и написал совершенную антиутопию.

1 февраля 1884 года родился один из самых известных антиутопистов Евгений Замятин. Его роман "Мы" стоит в одном ряду с оруэлловским "1984" или другой сразу приходящей на ум антиутопией "О дивный новый мир" Олдоса Хаксли.

Впрочем, Замятина можно назвать "первопроходцем" - он написал жесткий и художественно совершенный роман, развив жанр антиутопии в 1920 году, на несколько лет опередив современников. В Европе "Мы" стал известен уже в середине 20-х, а вот в СССР он вышел только в 1988 году, так как отечественная власть усмотрела в книге сатиру на Советский Союз. И не без оснований - в антиутопии не указано, на территории какой страны разворачиваются события, однако нетрудно догадаться (например, по портрету одного из античных поэтов - возможно, Пушкина), что место действия - бывший СССР.

Однако, скорее всего, концепцию романа Замятин вынес из "машинизированной" Англии. Неспроста роман сосредоточен на "механических" составляющих громадной системы, а языку писателя свойственны отлаженные формы, которые при своей лаконичности создают максимальную образность, - по образованию Замятин был инженером-кораблестроителем. Он поступил на кораблестроительный факультет Санкт-Петербургского политехнического института, потому что решил "испытать себя", так как в школе ему лучше давались гуманитарные науки.

"В гимназии я получал пятерки с плюсом за сочинения и не всегда легко ладил с математикой. Должно быть, именно потому (из упрямства) я выбрал самое что ни на есть математическое: кораблестроительный факультет Петербургского политехникума", - писал Замятин в автобиографии.

Автобиография писателя - прелюбопытная книга: в ней он упомянул несколько интересных фактов из своего детства: "Рос под роялем: мать - хорошая музыкантша. Гоголя в четыре - уже читал. Детство - почти без товарищей: товарищи - книги".

Гимназию Замятин окончил с золотой медалью, которую во времена острой нужды он заложил в ломбард за 25 рублей, но так и не выкупил.

Замятина и Горького связывало не только братство по литературному цеху, но и теплая дружба. Именно по ходатайству Горького антиутопист получил положительный ответ на запрос о разрешении выехать за границу (с 1931 года Замятин жил в Европе, а в 1934 году был заочно принят в Союз писателей СССР), и именно благодаря Замятину пьеса Горького "На дне" была перенесена на экран: писатель адаптировал текст для европейской публики, но его товарищ уже не успел ознакомиться с этим вариантом пьесы. Фильм по сценарию Замятина снял французский режиссер, сын художника Огюста Ренуара, Жан Ренуар. Картина имела колоссальный успех.

Кстати, в 1916 году опытный инженер Замятин уехал в Англию, чтобы участвовать в строительстве ледоколов для России. Например, "Святой Александр Невский", после Октябрьской революции получивший название "Ленин", был во многом спроектирован Замятиным. Он считал, что у этого судна "очертания стального тела круглее, женственнее, чем у многих других кораблей".

Писатель иронично замечал, что у него было "две жены" (кроме, конечно, жены настоящей) - литература и кораблестроение. Свое первое произведение - рассказ "Один" - Замятин опубликовал в 1908 году. По словам Замятина, он увлекся писательством от скуки, находясь в ссылке.

За свою жизнь писатель дважды был арестован и дважды побывал в ссылке: в 1911 году за нелегальное проживание в Санкт-Петербурге Замятина выслали в Лахту; в 1914 году за повесть "На куличках" его отправили в ссылку в Кемь.

На Крайнем Севере писатель тяжело заболел, и недуг послужил причиной его ранней смерти - Замятина не стало в 53 года. До конца жизни он оставался гражданином СССР.