Ассанж попросил помощи у правозащитников ОАГ

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, который пребывает в посольстве Эквадора в Лондоне, обратился в Межамериканскую комиссию по правам человека при Организации американских государств с просьбой защитить его. Его адвокаты сделали соответствующий запрос ввиду существования потенциальной угрозы.

Комиссия в свою очередь обратилась к властям Эквадора с запросом сведений о ситуации в диппредставительстве, передает РИА Новости. Страна гарантировала Ассанжу соблюдение прав человека в течение его нахождения в дипломатической миссии Эквадора.

В прошлом году адвокат Ассанжа Марк Саммерс заявлял, его клиент живет в условиях "сродни тюремному заключению", его психологическое здоровье ухудшилось и находится в серьезной опасности, он страдает от глубокой депрессии, проблем с зубами и других заболеваний.

Напомним, что Ассанж получил политическое убежище и скрывается в посольстве Эквадора в Лондоне от преследования американских властей с 2012 года. Вашингтон обвиняет его в провоцировании утечек секретной информации. С приходом к власти в Эквадоре нового президента Ленина Морено положение Ассанжа стало довольно шатким.