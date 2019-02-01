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01.02.2019 18:56
Рубрика: Экономика

ЦБ оценил рост зарплат без эффекта от майских указов

Текст: Александра Воздвиженская

По итогам прошлого года реальная заработная плата с исключением эффекта выполнения майских указов президента выросла на 4,6 процента. Такая оценка приводится в информационно-аналитическом бюллетене Банка России "Экономика" за минувший декабрь.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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Работникам бюджетной сферы - врачам, преподавателям, ученым и прочим категориям - после майского указа президента от 2012 года должны были постепенно повысить зарплаты до двукратного среднерегионального значения. По данным ЦБ, особенно активно шло повышение работникам соцсферы и культуры в декабре 2017 года.

По данным Росстата, номинальная начисленная зарплата по итогам прошлого года выросла на 9,9 процента, в то время как реальная зарплата (то есть ее покупательская способность) увеличилась на 6,8 процента. Сюда включены работники, попадающие под действие майского указа.
 

Экономика Работа Зарплата Госфонды и контрольные органы Центральный банк
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