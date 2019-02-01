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01.02.2019 13:55
Рубрика: Экономика

ЦБ оценил влияние новогоднего роста цен на инфляционные ожидания

Текст: Игорь Зубков

В январе инфляционные ожидания населения выросли на 0,2 п.п. по сравнению с декабрем - до 10,4% и впервые превысили показатель ощущаемой респондентами инфляции (10,1%).

Таким образом, участники опроса прогнозируют в будущем более высокую инфляцию, чем наблюдают сейчас, отмечает Банк России.

Основной фактор роста инфляционных ожиданий - ускорение роста цен на продовольственные товары (овощи, мясную и молочную продукцию, куриные яйца) и бензин. Также среди причин респонденты называли повышение ставки НДС.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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Согласно проводимым по заказу Банка России замерам, инфляционные ожидания в начале 2018 года составляли 9,8%, к ноябрю они выросли до 9,8%. Они остаются повышенными с середины прошлого года под влиянием ослабления рубля, скачкообразного роста цен на бензин и решения повысить НДС.

На динамику инфляционных ожиданий ориентируется Банк России при принятии решения по ключевой ставке. Следующее заседание совета директоров ЦБ по этому вопросу состоится 8 февраля. Накануне глава Банка России Эльвира Набиуллина отказалась дать какой-либо сигнал относительно возможного решения.

Между тем рост цен в январе был сравнительно плавным: за 28 дней, по данным Росстата, он составил 1 п.п., что в целом укладывается в прогноз Банка России: по его оценкам, на пике ускорения в марте-апреле годовая инфляция может превысить 5,5% или даже достичь 6%.

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