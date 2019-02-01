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01.02.2019 16:03
Рубрика: Власть

Члены ЕАЭС обсудили перспективы сотрудничества

Текст: Владимир Кузьмин
1 февраля правительственные делегации России, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Армении встретились в Алма-Ате, чтобы в формате межправительственного совета обсудить дальнейшее продвижение сотрудничества внутри Евразийского экономического союза. Нашу страну в переговорах с партнерами представлял премьер-министр Дмитрий Медведев.

Главными темами встречи стали развитие интеграционных процессов, укрепление нормативно-правовой базы союза, формирование единых рынков в рамках ЕАЭС, снятие барьеров во взаимной торговле и развитие отраслевого сотрудничества. Пятерка стран ранее взяла курс на активную цифровизацию экономик и реализацию совместных проектов в этой сфере. До начала межправсовета главы правительств приняли участие в пленарном заседании форума "Цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0: инновационная экосистема Евразии", на котором обсуждались перспективы интеграции технопарков Евразии, создание совместных инновационных проектов, обмен опытом по вопросам продвижения и поддержки стартап-компаний и молодых специалистов в сфере IT.

Фото: Пресс-служба правительства Хабаровского края
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"Нам предстоит принять "дорожную карту" практической реализации цифровой повестки дня, - напомнил Дмитрий Медведев. - Восемь проектов уже отобрано на площадке Евразийской экономической комиссии. Около 20 проектов - на стадии проработки". Россия в пору председательства в союзе предложила партнерам начать работу по четырем первоочередным интеграционным проектам. "Из них два могут быть реализованы в рамках цифровой повестки. Речь идет о создании евразийских интернет-ресурсов, что, мне кажется, очень важно, - в сфере образования, науки, культуры и туризма. И цифровой платформы для малого и среднего бизнеса", - сказал глава российского кабинета министров.

Цифровая среда - это не дань моде и просто современные технологии, используемые в быту, подчеркнул премьер: "Цифра" - это особый, новый язык человеческой коммуникации. Совершенно очевидно, что использование этого языка будет расширяться с каждым годом, и если мы не будем его вместе осваивать, если мы в какой-то момент просто не перейдем на этот язык, то мы утратим конкурентоспособность, а этого допустить нельзя".

За 10 месяцев 2018 года торговля внутри организации выросла на 12 процентов, причем за счет увеличения торговой массы. Внешняя торговля прибавила 21 процент. Большая работа предстоит в текущем году, заметил Медведев, выступая на межправсовете. "Совершенно очевидно, нам нужно донастраивать наднациональное регулирование, устранять препятствие на внутреннем рынке ЕАЭС", - считает он. Для этого, в частности, подготовлен проект соглашения о регулировании алкогольного рынка, который предусматривает прозрачные методы контроля.

Не забывают в союзе расширять международное сотрудничество. В прошлом были подписаны соответствующие соглашения с Ираном и Китаем. Сейчас стоит вопрос проведения переговоров с Сингапуром, Сербией, Израилем и рядом других стран, напомнил российский премьер-министр.

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