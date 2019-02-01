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Рубрика: Власть

"Договариваться не собирались". Сенаторы объяснили заявления США по ДРСМД

Белый дом не планировал договариваться с Россией о нюансах выполнения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В результате принятое США решение о выходе из ДРСМД было легко прогнозируемым. Такое мнение выразили российские санаторы, комментируя заявления президента США Дональда Трампа и госсекретаря Майка Помпео.
Константин Косачев Фото: Максим Блинов/РИА Новости Константин Косачев Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Константин Косачев Фото: Максим Блинов/РИА Новости

"Сам факт, что США изначально выбрали язык ультиматумов, прекрасно зная, что Россия не потерпит такого тона в разговоре с собой, и тем более в сфере безопасности, подтверждает, что никто договариваться и не собирался", - приводит РИА Новости комментарий главы международного комитета Совета Федерации Константина Косачева.

Он назвал это практикой "самооправдания через обвинения", которая стала уже привычной для стран Запада.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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Косачев указал на то, что, предъявив Москве ультиматум, Вашингтон не предъявил "убедительных доказательств нарушения" Россией положений ДРСМД. Но, если анализировать реакцию партнеров США по НАТО и руководства альянса, ясно, что им никаких серьезных аргументов "для подтверждения своей верноподданической позиции" не нужно.

"Вас не услышат, если не хотят услышать", - констатировал сенатор, напомнив, что Москва предлагала пути решения проблемы и "выставила на обозрение иностранной аудитории" новую крылатую ракету.

Такое же мнение выразил и член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Американские требования абсолютно не вытекают из договора, но даже в случае их выполнения нами тут же возникнут какие-то новые претензии. Повторю: США для себя уже все решили", - заявил сенатор, назвав действия США "откровенным блефом".

Однако выход США из ДРСМД в одностороннем порядке развяжет России руки в сфере безопасности.

"Мы обязательно будем реагировать, не вступая в то же время в гонку вооружений, как бы это ни хотелось американцам, взявшим курс на экономическое изматывание России", - считает сенатор Франц Клинцевич.

Фото: iStock
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Напомним, в пятницу Майк Помпео вновь обвинил Россию в нарушении условий ДРСМД - "не производить, обладать и испытывать ракеты среднего радиуса действия наземного базирования дальностью от 500 до 550 километров". По его мнению, это угрожает миллионам европейцев и американцев и подрывает "шансы на продвижение наших двусторонних отношений в лучшую сторону".

"Если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода, то есть проверяемо уничтожит свою ракету, нарушающую ДРСМД, пусковые установки и сопутствующее оборудование, договор будет расторгнут", - констатировал Помпео.

Ранее в пятницу Трамп заявил, что США приостановят выполнение ДРСМД и начнут процедуру выхода из договора.

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Власть Работа власти Внешняя политика Выход США из договора о РСМД Россия и США
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