"Договариваться не собирались". Сенаторы объяснили заявления США по ДРСМД

Белый дом не планировал договариваться с Россией о нюансах выполнения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В результате принятое США решение о выходе из ДРСМД было легко прогнозируемым. Такое мнение выразили российские санаторы, комментируя заявления президента США Дональда Трампа и госсекретаря Майка Помпео.

"Сам факт, что США изначально выбрали язык ультиматумов, прекрасно зная, что Россия не потерпит такого тона в разговоре с собой, и тем более в сфере безопасности, подтверждает, что никто договариваться и не собирался", - приводит РИА Новости комментарий главы международного комитета Совета Федерации Константина Косачева.

Он назвал это практикой "самооправдания через обвинения", которая стала уже привычной для стран Запада.

Косачев указал на то, что, предъявив Москве ультиматум, Вашингтон не предъявил "убедительных доказательств нарушения" Россией положений ДРСМД. Но, если анализировать реакцию партнеров США по НАТО и руководства альянса, ясно, что им никаких серьезных аргументов "для подтверждения своей верноподданической позиции" не нужно.

"Вас не услышат, если не хотят услышать", - констатировал сенатор, напомнив, что Москва предлагала пути решения проблемы и "выставила на обозрение иностранной аудитории" новую крылатую ракету.

Такое же мнение выразил и член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Американские требования абсолютно не вытекают из договора, но даже в случае их выполнения нами тут же возникнут какие-то новые претензии. Повторю: США для себя уже все решили", - заявил сенатор, назвав действия США "откровенным блефом".

Однако выход США из ДРСМД в одностороннем порядке развяжет России руки в сфере безопасности.

"Мы обязательно будем реагировать, не вступая в то же время в гонку вооружений, как бы это ни хотелось американцам, взявшим курс на экономическое изматывание России", - считает сенатор Франц Клинцевич.

Напомним, в пятницу Майк Помпео вновь обвинил Россию в нарушении условий ДРСМД - "не производить, обладать и испытывать ракеты среднего радиуса действия наземного базирования дальностью от 500 до 550 километров". По его мнению, это угрожает миллионам европейцев и американцев и подрывает "шансы на продвижение наших двусторонних отношений в лучшую сторону".

"Если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода, то есть проверяемо уничтожит свою ракету, нарушающую ДРСМД, пусковые установки и сопутствующее оборудование, договор будет расторгнут", - констатировал Помпео.

Ранее в пятницу Трамп заявил, что США приостановят выполнение ДРСМД и начнут процедуру выхода из договора.