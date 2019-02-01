Донцова и Чуковский стали самыми тиражируемыми авторами в 2018 году

Несмотря на то, что сегодня отечественная литература пестрит новыми громкими именами, самыми тиражируемыми авторами уже который год остаются Дарья Донцова в сегменте взрослой литературы и Корней Чуковский - в детской. Об этом говорит статистика, представленная Российской книжной палатой (РКП).

"Самый высокий тираж в сегменте взрослой литературы у Дарьи Донцовой - 1 млн 53 тыс. экземпляров, на втором месте Стивен Кинг - 887 тыс. экземпляров", - отметила в беседе с ТАСС директор РКП Елена Ногина. Секрет таких показателей тиража книг Дарьи Донцовой заключается в том, что издательства выпускают несколько ее романов в год. Среди самых издаваемых авторов оказались также Борис Акунин, Татьяна Устинова и Татьяна Полякова.

Самым тиражируемым детским автором вновь стал Корней Чуковский - в 2018 году было выпущено 1 млн 574 тысячи книг этого автора. В этом рейтинге Чуковский обогнал современную британскую писательницу Холли Вебб, тираж которой составил 1 млн 216 тысяч экземпляров.

Всего в 2018 году выпустили 116915 наименований книг и брошюр, тиражом более 432 млн экземпляров. При этом Ногина заметила, что в 2018 году тиражи в целом упали на 7%, однако в то же время на рынке заметен рост малотиражных изданий. Лидером по числу названий стало издательство ЭКСМО - за прошлый год оно выпустило 9244 наименований, а по тиражам лидирует "Просвещение" - на их счету 81 млн 797 тыс. экземпляров.